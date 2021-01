Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli mette in discussione la sua storia con Giulia Salemi: "Dovevamo aspettare" (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo confida a Giulia i dubbi sulla loro storia nata al Grande Fratello Vip e tra i due sale la tensione.

Aria di crisi nella Casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo aver ricevuto delle critiche da parte della sua famiglia ed esserci confrontato con la psicologa del reality show, il modello ha iniziato a mettere in discussione il suo rapporto speciale con la bella influencer.

I dubbi di Pierpaolo Pretelli sulla storia nata al Gf Vip con Giulia Salemi

Giorni difficili per Pierpaolo, che dopo aver parlato con la psicologa del Grande Fratello Vip, ha iniziato a riflettere seriamente sulla storia con Giulia domandandosi se tutte le sue scelte siano state giuste o meno. Per cercare di chiarire meglio i suoi pensieri, il modello ha deciso di confrontarsi con l'influencer e rivelarle tutti i suoi dubbi.

"C’è qualcuno che dice che sono stato troppo veloce con te. Secondo te il mio è stato solo un gesto d’istinto? Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi, è stato di istinto, quindi non proprio da uomo, ma di istinto più necessario, capsici a me. Nel senso oltre il bacio noi non siamo andati e non andremo qui. Quello che mi chiedo è che avremmo forse dovuto aspettare ancora un po’ per dare del bene al rapporto che abbiamo. Anche per dar modo di capire alla famiglia" ha confessato Pretelli alla Salemi, che è rimasta visibilmente scioccata dalle parole del ragazzo.

"Quando ti dico che tu hai gli occhi più puri della Casa è perché ci credo. Ti guardo e ti leggo l’anima. Tu sei il più buono, il più ingenuo. Se tu hai dei dubbi però vengono anche a me, è tutto riflesso. [...] Giustifico per te, minimizzo per te, creo giustificazioni per te. Sono cresciuta e maturata, qualche anno fa avrei fatto la pazza, accetto tutto. Lo faccio per far star bene te, è un gesto di altruismo. [...] Io mi porto a casa l’amore, cosa che sognavo da tutta la vita" ha replicato la Salemi.

Leggi anche Tommaso Zorzi critica Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Dopo aver ascoltato le parole di Giulia, Pierpaolo ha cercato di farle capire che il suo stato d'animo derivasse dalla mancanza di suo figlio Leo: "Per me sei tu il mio montepremi. [...] Io non ho dubbi su di noi. Quando oggi piangevi mi è dispiaciuto. Se c’è qualcosa che non va voglio che tu mi parli, un minimo dubbio, una perplessità. Capisci anche che se ho un pensiero di mio figlio fuori non è facile, mi manca tantissimo". "A me se non cambi idea, sei lineare e mi dai tutte le certezze di cui ho bisogno a me basti tu. Però se ti vedo traballare io crollo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.