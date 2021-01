Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli incontra il fratello e minaccia di lasciare il reality, l'ira di Signorini (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo chiede di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip durante il confronto con il fratello Giulio.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, ha deciso di entrare nella famosa Casa di Cinecittà per chiarire la sua posizione in merito alle sue ultime dichiarazioni rilasciate sui giornali e nei vari salotti televisivi scatenando la reazione furiosa del conduttore Alfonso Signorini.

Pierpaolo Pretelli incontra il fratello al Gf Vip, lacrime e scontri in diretta

Colpo di scena al Grande Fratello Vip con l’ingresso di Giulio nella Casa. Il fratello di Pierpaolo ha avuto la possibilità di varcare la famosa porta rossa e raccontare la sua verità al modello e a Giulia Salemi. Le forti parole del ragazzo, che ha accusato i giornalisti di riportare cose non vere, hanno fatto infuriare Signorini che è intervenuto affermando: "La scusa che i giornalisti si inventano le interviste te la puoi tenere anche a casa perché sono balle tue. Ti ho visto nei salotti televisivi mentre ammiccavi".

"Sono molto deluso. Sai cosa ho fatto per entrare qua e il lavoro che facevo prima. Sono deluso: vi avevo chiesto di non rilasciare interviste e non andare nei programmi televisivi. Capisci che mi stai mettendo in difficoltà?" ha prontamente replicato Pierpaolo mostrando al fratello tutta la sua delusione. "Perché non dici davanti a Giulia quello che dici nei vari programmi televisivi? Non dire balle perché lo mando in onda. Stai prendendo in giro la gente" ha affermato il conduttore del Gf Vip continuando a provocare Giulio e invitando a partecipare al confronto anche la Salemi.

A quel punto, Pierpaolo è scoppiato a piangere minacciando di abbandonare il gioco: "Ho voglia di uscire, ho voglia di andare via". "Pierpaolo cosa centri tu. Io arrivo a capire perfino Giulio perchè lui non sarebbe invitato se non dicesse quello che dice perché fa comodo. Davanti a voi però voglio almeno la sincerità" ha affermato Signorini visibilmente infastidito.

