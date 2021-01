Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli: "Il resto non conta, ho mio figlio"

Gossip TV

Pierpaolo apre il suo cuore a Giulia e le racconta alcuni aneddoti emozionanti sul figlio Leonardo.

Nuove bellissime confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare alle confidenze raccontando alla sua nuova fiamma Giulia Salemi alcuni emozionanti aneddoti sul figlio Leonardo.

I dolci pensieri di Pierpaolo Pretelli al Gf Vip

Per Pierpaolo questi non sono stati giorni facili. Il modello, infatti, è caduto in crisi dopo aver parlato con la psicologa del Grande Fratello Vip, che lo ha fatto ragionare sul percorso intrapreso nella Casa con Giulia. Nonostante questo, l'ex velino di Striscia la Notizia non smette di pensare e parlare del piccolo Leo.

Pretelli si è lasciato andare a delle confidenze con Giulia sulla prima volta in cui il figlio l'avrebbe chiamato "papà". Un evento davvero emozionante come ha confessato il modello: "Eravamo andati ad un evento, quando siamo tornati però abbiamo trovato la porta aperta... erano entrati i ladri. Ariadna piangeva e proprio mentre io la rassicuravo lui ha detto -papà-!".

Leggi anche Stefania Orlando e Dayane Mello a confronto: il loro percorso insieme al Gf Vip

"Era impossibile e ci siamo messi a piangere" ha aggiunto Pierpaolo che, con voce emozionata, ha affermato: "Lì ho capito che il resto non conta, ho mio figlio". "Mi fa ridere, pensa che quando siamo in macchina ci sono le buche e mi dice 'papà guida con attenzione'" ha continuato Pretelli provocando così un sorriso spontaneo sul volto di Giulia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.