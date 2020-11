Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli gela la Gregoraci: "Con Giulia Salemi potrebbe succedere qualcosa"

Gossip TV

Pierpaolo Pretelli stuzzica Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip, parlando di un possibili Flirt con Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci è gelosa della vicinanza tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’ex Velino della quinta edizione del Grande Fratello Vip stuzzica la showgirl, confessando di sentirsi pieno di forze da quando l’influencer italo-persiana ha fatto il suo ingresso in Casa, scatenando la reazione della Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è pronta a tornare sui suoi passi, per di dividere Pierpaolo e la Salemi?

GF VIP, Pierpaolo Pretelli delude Elisabetta Gregoraci

Dopo aver saputo che la quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata prolungata, spostando la Finale a febbraio 2021, Elisabetta Gregoraci ha avuto un crollo di nervi. La showgirl ha ammesso di essere pronta a lasciare la Casa e tutti gli inquilini, per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco. L’ex moglie di Flavio Briatore, pur sapendo che il figlio è in ottime mani, non ha mai vissuto lontano da lui per così tanto tempo e non vuole perdere la gioia di condividere le festività natalizie con la famiglia.

D’altra parte, tuttavia, Elisabetta ha stretto legami fortissimi a Cinecittà e si sente in colpa, pensando di tradire i suoi amici con la scelta di lasciare prima del tempo. Un dilemma che ha attanagliato molti concorrenti del Gf Vip, tra cui Francesco Oppini scoppiato a piangere disperato tra le braccia dei componenti della camera blu, poiché desideroso di uscire dal gioco ma al contempo dispiaciuto di dover abbandonare Tommaso Zorzi. Tra un dramma e l’altro, Elisabetta si è fatta anche una nuova nemica.

Addio alla Gregoraci: Pierpaolo Pretelli cotto di Giulia Salemi al GF VIP

Stiamo parlando di Giulia Salemi, che si è scagliata contro la Gregoraci subito dopo la Puntata. L’influencer italo-persiana non ha digerito i commenti poco lusinghieri di Elisabetta, che l’ha velatamente accusata di aver sfruttato Briatore per fare vacanze gratis avanzando pretese romantiche sull’imprenditore. La Salemi è furiosa per queste bugie e ha spiegato la sua versione dei fatti, assicurando di non averci mai provato con Flavio.

Tra un’accusa e l’altra, Pierpaolo Pretelli si è avvicinato molto a Giulia e sembra che tra i due ci sia un’innata complicità pronta a sbocciare. Sin dall’inizio dell’avventura in Casa, l’ex Velino si è mostrato molto presto da Elisabetta e la showgirl, vedendolo felice e disinibito con la Salemi, non ha potuto nascondere la sua gelosia. In sauna, Pierpaolo ha stuzzicato la Gregoraci ammettendo di sentirsi molto più energico ed Enock ha fatto notare che il suo cambiamento è avvenuto proprio grazie all’ingresso di Giulia. Stizzita per il commento, Elisabetta ha tentato inutilmente di conservare la sua poker face ma tutti hanno capito che la showgirl era furiosa. Il Pretelli giocherà sulla gelosia della Gregoraci per convincerla a rimanere in gioco?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.