Pierpaolo Pretelli è giù di morale e Giulia Salemi cerca spiegazioni, spingendo il concorrente del Grande Fratello Vip a fuggire da questo interrogatorio.

Pierpaolo Pretelli è molto pensieroso e cerca di isolarsi dal resto del gruppo. La notizia del lutto di Dayane Mello ha colpito tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip, ma sembra che Pierpaolo nutra anche altri pensieri che peggiorano drasticamente il suo solito buonumore. Vedendo il fidanzato così distaccato e freddo nei suoi confronti, Giulia Salemi cerca un chiarimento ma l’ex Velino evita l’interrogatorio e si chiude in sé stesso.

Gf Vip, Pierpaolo Pretelli distante da Giulia Salemi

La notizia del lutto di Dayane Mello è stata un fulmine a ciel sereno per i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tutti si sono stretti attorno alla modella brasiliana, mettendo da parte incomprensioni e vecchi rancori, per farle sentire tutto il loro amore. Anche Alfonso Signorini è entrato in Casa, per un colloquio privato con la Mello che è sembrata molto sollevata dopo aver parlato con il presentatore. Il dramma che sta vivendo Dayane si sta riflettendo, inevitabilmente, sull’umore di tutti gli inquilini di Cinecittà e Pierpaolo Pretelli, in particolare, ha scelto di isolarsi per riflettere.

Un comportamento strano da parte dell’ex Velino che, solitamente, preferisce sfogarsi e permette ai suoi amici di avvicinarlo per dargli preziosi consigli. Essendosi accorta che il Pretelli è sempre più distante e chiuso in sé stesso, Giulia Salemi lo raggiunge in giardino e chiede spiegazioni. L’influencer italo-persiana, forse non accorgendosi che la sua apprensione sta trasformando un chiarimento in un interrogatorio, insiste nel sapere cosa passa per la mende del Pretelli.

Gf Vip, l'interrogatorio di Giulia Salemi mette in fuga Pierpaolo Pretelli

Lui, sebbene poco convinto, ammette di non avere nulla in particolare e continua ad essere molto freddo nei confronti della fidanzata, tanto che Giulia è certa che sia successo qualcosa tra di loro che deve averlo ferito. Pierpaolo nega ancora, assicurando di non avere un pensiero in particolare che lo turba e l’insistenza della Salemi sembra innervosirlo parecchio. Giulia vorrebbe approfondire ma, pur di non doverle rispondere oltre, il Pretelli si alza e finge di dover lavare i piatti della cena.

La situazione è estremamente tesa e, almeno da quanto traspare dall’esterno, sembra che i dubbi di Giulia potrebbero essere fondati: il gieffino è insolitamente distaccato, proprio lui che approfitta di ogni situazione per abbracciare e baciare la sua donna. C’è una crisi all’orizzonte tra i due concorrenti del Gf Vip?

