Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli fa una Scenata di gelosia a Giulia Salemi!

Pierpaolo Pretelli è geloso di Giulia Salemi e a lei non resta che tranquillizzare il suo fidanzato durante il Late Show del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli si è rivelato essere un fidanzato piuttosto geloso. L’ex Velino non tollera le attenzioni che Giulia Salemi concede ad altri uomini del Grande Fratello Vip, e prima del debutto del Late Show condotto da Tommaso Zorzi, fa una vera e propria scenata di gelosia alla sua fidanzata!

Grande Fratello Vip, la scenata di gelosia di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è insicuro dell’amore che Giulia Salemi nutre nei suoi confronti? Il concorrente e primo finalista uomo del Grande Fratello Vip non accetta che la sua fidanzata dia attenzioni ad altri inquilini della Casa e si rabbuia quando crede di scorgere in Giulia uno sguardo malizioso, riservato all’avvenente Andrea Zenga. Pochi giorni fa, il Pretelli aveva mostrato i primi segni di cedimento, ricordando il gioco della classifica dei più belli della casa.

In quel frangente, Giulia lo aveva pizzato solamente al terzo posto preferendogli Andrea Zelletta e Zenga. Dopo una lunghissima discussione, Pierpaolo sembrava aver ritrovato la giusta fiducia in sé stesso, ma la scenata di poche ore fa dimostra tutto il contrario. L’ex Velino ha fatto notare alla sua fidanzata di non aver mai riservato quel tipo di sguardo ad altre donne, neppure alla bellissima Dayane Mello, della quale è impossibile non apprezzare la perfezione fisica.

Giulia, intenerita dalle fragilità del gieffino, ha assicurato di non aver mai avuto pensieri su nessuno e che i suoi occhi sono solamente per lui. La Salemi, che ha stretto una (finta) tregua con Stefania Orlando, ha insistito per calmare Pierpaolo senza troppo successo. Osservando la scena, Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò si sono lanciate sguardi eloquenti e la presentatrice ha scelto di intervenire, facendo notare come la Salemi sia sempre in buona fede. Pierpaolo, tuttavia, ha intenzione di marcare il territorio e guai a chi riserva un’occhiata di troppo alla sua fidanzata!

