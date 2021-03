Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati, le loro prime dediche d'amore sui social

Gossip TV

Pierpaolo e Giulia tornano sui social dopo la finale del Grande Fratello Vip e si dedicano dolci parole d'amore.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la proclamazione di Tommaso Zorzi, che ha battuto al televoto finale Pierpaolo Pretelli. Proprio quest'ultimo, subito dopo la diretta, è tornato sui social per ringraziare tutti i suoi numerosi fan per l'affetto e il sostegno ricevuto, ma soprattutto ha avuto modo di riabbracciare la sua amata Giulia Salemi.

Le dediche d'amore di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi dopo il Gf Vip

La finale del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 1 marzo 2021, è stata ricca di colpi di scena. A vincere il reality show condotto da Alfonso Signoriniri è stato Tommaso, mentre Pierpaolo si è classificato secondo. Un podio inaspettato, visto che tutti davano come possibile vincitrice Dayane Mello.

A distanza di alcune ore dalla finale, Pretelli è tornato sui social per pubblicare un post di ringraziamenti: "L’esperienza più bella della mia vita si è conclusa in un modo strepitoso! Mai avrei pensato di arrivare in finale ad un passo dalla vittoria! Sono felicissimo perché ho sentito tutto il calore ed il supporto che mi avete dato,vi sarò per sempre grato! Onorato di aver partecipato al Grande fratello e di aver conosciuto la mia piccola Giulia Salemi. Ringrazio tutti tutti tutti! Grazie di vero cuore".

Leggi anche Le prime parole di Dayane Mello dopo la finale del Gf Vip

Stessa cosa l'ha fatta anche la Salemi. La bella influencer, infatti, ha deciso anche lei di pubblicare un post di ringraziamenti per la bellissima esperienza vissuta nella Casa del Gf Vip e per l'affetto ricevuto: "È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perché ciò che è stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spengeranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine, alle incomprensioni e alle nuove scoperte, a tutto quello che è stato o poteva essere. Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me “show” ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio [...] Giulia rifaresti tutto cosi come è stato? Si, senza alcun dubbio".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.