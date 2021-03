Gossip TV

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo il Grande Fratello Vip, hanno deciso di non andare a convivere.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa dopo mesi lunghissimi di reclusione a Cinecittà, e la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra resistere perfettamente alle pressioni della quotidianità fuori dalla Casa. Sebbene i due gieffini siano legati da un sentimento profondo e vero, il Pretelli ha spiegato che per il momento Giulia e lui hanno deciso di non andare a convivere. I fan si allarmano ma la spiegazione di Pierpaolo è più che plausibile e condivisibile.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si trasferisce a Roma per Pierpaolo?

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ingresso dell’influencer italo-persiana ha attirato l’attenzione dell’affascinante gieffino, ancora alle prese con la corte ad Elisabetta Gregoraci. Il categorico rifiuto della showgirl e la sua scelta di ritirarsi dal reality show di Canale5, hanno lasciato spazio al Pretelli che ha riflettuto a lungo sui suoi sentimenti, scoprendosi cotto della Salemi. Lei, d’altro canto, dopo aver superato le iniziali titubanze dovute al fantasma della showgirl calabrese che ancora aleggiava a Cinecittà, non ha potuto nascondere di aver avuto un colpo di fulmine per il Pretelli.

Leggi anche GF Vip, Rosalinda spiazza Stefania Orlando

Così è nata questa coppia che, tra alti e bassi, ha superato le tensioni della convivenza forzata e delle dinamiche del gioco, rimanendo ben salda anche dopo la fine del programma. Giulia e Pierpaolo sono innamoratissimi e si mostrano molto sereni suoi social, dove l’italo-persiana vanta un seguito da capogiro, acclamati dal popolo di Twitter che li ha sostenuti durante l'intenso percorso al GF Vip. La domanda che tutti sti stanno ponendo è: i Prelemi andranno presto a convivere insieme?

A rispondere al quesito scottante è stato Pierpaolo che, intervistato da Chi, ha ammesso: “Giulia dovrebbe venire giovedì e starà qualche giorno. Lei sta per comprare casa, ha un po’ di cose da sbrigare, la comprerà a Milano. Per ora iniziamo così, lei viene giù, io vado su, la mia priorità è mio figlio e devo stare a Roma. Lei però vorrebbe fare un po’ di esperienza anche qui, vediamo un attimo quali sono le sue idee e le mettiamo in ordine con le mie”. Una dichiarazione che fa onore al Pretelli, che mette al primo posto Leonardo, e che comunque ci tiene a rimarcare di essere realmente innamorato di Giulia nonostante le critiche che continuano a piovere sul loro amore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.