Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli durissimo su Elisabetta Gregoraci: "Mi condizionava, mi faceva le scenate di gelosia"

Gossip TV

Pierpaolo torna a parlare del suo rapporto nato al Grande Fratello Vip con Elisabetta.

La forte intesa nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ha fatto molto discutere e portato più volte i due concorrenti al centro delle critiche. A grande sorpresa, però, l'uscita di scena dell'ex moglie di Flavio Briatore non ha destabilizzato il modello, anzi gli ha fatto ritrovare la spensieratezza e la forza per andare avanti.

Pierpaolo Pretelli torna all'attacco contro Elisabetta Gregoraci, lo sfogo al Gf Vip

Dopo l'addio di Elisabetta, Pierpaolo si è avvicinato pericolosamente a Giulia Salemi. Un comportamento che non è per niente piaciuto alla showgirl calabrese che, nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, lo ha ripreso duramente in diretta. Samantha De Grenet, entrata nella Casa quella stessa sera, ha chiesto all'ex velino di Striscia la Notizia la sua verità per comprendere a fondo ciò che realmente lo ha allontanato dalla Gregoraci.

"Oggi qual è la tua verità, cosa provi per questa ragazza?" ha domandato la De Grenet a Pretelli, che spiazzato dal comportamento assunto dalla Gregoraci in diretta, ha rivelato: "Ad oggi è solo un’amica, mi farebbe piacere uscire a cena con lei, ma niente di più". "Ma se qualcuno ti dicesse che lei all’esterno è libera, cosa faresti?" ha aggiunto la nuova concorrente provocando il modello. "Nulla, ora sono svuotato" ha prontamente replicato Pierpaolo spiegando come i suoi sentimenti siano cambiati durante le ultime settimane e attribuendo la colpa alla showgirl Elisabetta.

Leggi anche Giulia Salemi sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli

"Un mese fa mi sono distaccato da lei perché non è mai stata chiara. In puntata mi parlava di amicizia, ma poi durante il giorno mi dava modo di avvicinarmi, ma io non sono un bambino, ho trent’anni e se la cosa non decolla la magia finisce" ha affermato Pierpaolo accusando Elisabetta di aver assunto un comportamento incoerente nei suoi confronti. "La sua presenza mi condizionava. [...] Se mi avvicinavo a Giulia mi faceva le scenate di gelosia, e io non capivo dato che mi reputava solo un amico" ha aggiunto durissimo il modello. Come reagirà la Gregoraci? Ci sarà un nuovo confronto in diretta? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda stasera su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.