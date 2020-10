Gossip TV

Attimi di panico al Grande Fratello Vip per uno scherzo organizzato da Pierpaolo, Guenda ed Elisabetta.

Attimi di panico nella Casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella giornata di ieri, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli e Guenda Goria, con l'aiuto di Tommaso Zorzi, hanno organizzato uno scherzo ai danni di Maria Teresa Ruta.

Pierpaolo Petrelli beccato a letto insieme a Guenda Goria, il terribile scherzo al Gf Vip

Dopo la finta rissa con Francesco Oppini, Tommaso ha messo a punto un nuovo scherzo ai danni di Maria Teresa. Con la complicità di Elisabetta e Pierpaolo, hanno fatto credere alla conduttrice che l'ex velino di Striscia la Notizia fosse a letto insieme alla figlia Guenda così da scatenare una storica scenata.

Tutto è iniziato dopo pranzo quando la Ruta era intenta a lavare i piatti. La Gregoraci è entrata in camera e ha cominciato a urlare contro Petrelli e la Goria: "A letto insieme? Ti posso dire che sei un grande pezzo di me**a? Non me ne frega niente, fate pure quello che volete, ma non devi rompermi le palle in puntata, a dire Eli di qua, Eli di là. Tu che parli di amicizia speciale...hai rotto le pa**e, mi devi mollare!". I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a difendersi e a giusticarsi: "Stavamo solo riposando. Pierpaolo mi guardava in modo particolare in questi due giorni e ci siamo messi a letto insieme".

Le parole di Guenda hanno innervosito ancora di più l'ex moglie di Flavio Briatore che ha dichiarato: "Voi potete fare quello che volete, a me non frega un ca**o, non sono gelosa ma non fare gli occhioni in puntata. Vi chiudiamo la stanza e fate quello che volete, ma non mi sembra carino. Guenda parla di romanticismo e si è coricata nel letto dopo 3 giorni". In quel momento è arrivata Maria Teresa che, visibilmente spiazzata dalla situazione, è scoppiata a piangere.

A questo punto, il gruppo è corso ad abbracciarla e le ha svelato che era uno scherzo. Il siparietto architettato da Zorzi, però, non è piaciuto a tutti. Andrea Zelletta ha dichiarato: "Maria Teresa ha capito tutto ed è stata al gioco! Non è stupida. Io ho capito subito che era uno scherzo, hanno sbagliato, l'hanno fatto male perché sono corsi tutti di là improvvisamente. Ho capito subito". "No, non avevo capito. Era così inaspettato che non sapevo come reagire. Pensavo: Pier di te non mi interessa, Elisabetta mi dispiace, Guenda che figura di mer**. È vero che stanotte Elisabetta ha dato il due di picche a Pier, però non è che si gira subito verso Guenda e quella ci sta. Ho avuto paura perché a volte è fragile" ha invece confessato la Ruta.

