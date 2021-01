Grande Fratello Vip, Pierpaolo contro i suoi genitori: "Sono aggrappati ad un sogno"

Gossip TV

L'ex velino di Striscia la Notizia si sfoga con Stefania Orlando.

L’intervista rilasciata dal fratello Giulio, nella quale esprimeva la sua preferenza e quella della madre per Elisabetta Gregoraci continua ad essere nei pensieri di Pierpaolo che rimugina sulle parole della sua famiglia da ormai da diverse settimane. Da quando, per l'esattezza, c'è stato il video di auguri a Capodanno durante il quale la madre del pugliese lo ha quasi rimproverato in diretta, sottolineando che sta perdendo molti consensi fuori. Dopo il videomessaggio della madre, c'è stata anche l'intervista del fratello Giulio e sembra proprio che la famiglia dell'ex Velino di Striscia non faccia il tifo per Giulia Salemi, con la quale il modello è ormai insperabile.

Gf Vip, Pierpaolo Pretelli: "I miei genitori aggrappati ad un sogno"

Assalito dai pensieri, Pierpaolo ha trascorso grande parte della giornata in disparte e in tarda serata si è sfogato con Stefania Orlando:

“Sono frastornato, forse ho seguito troppo l’istinto, è vero che ho avuto un colpo di fulmine all’inizio”, ha asserito riferendosi ad Elisabetta "ma è durato sessanta giorni, poi l’ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita".

“Io non ho dubbi, ma non capisco perché fuori non percepiscono che c’è qualcosa di bello, mi sembra così naturale e palese. Mi dispiace che i miei genitori siano aggrappati ad un sogno che in realtà non ‘c'è mai stato. Con Elisabetta è finita molto prima che lei andasse via. Ora sono me stesso, e ora mi sento accettato da Giulia" ha sottolineato. L'inquietudine del pugliese non è rivolta alla Salemi ma all'atteggiamento della sua famiglia in merito alle scelte che sta facendo.

"Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo [...] Una storia d’amore non basta. Fin quando non uscirà il lato eclettico di Pierpaolo, vedo improbabile per lui arrivare in finale. Mi auguro che lo capisca", queste le parole di Giulio Pretelli rilasciate a Novella 2000.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.