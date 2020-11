Grande Fratello Vip, "Pierpaolo ce l'ha bello grosso": confessioni piccanti per Elisabetta Gregoraci

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta ironizzano sulle doti fisiche di Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Gentile, estremamente dolce e certamente piuttosto sexy, il concorrente del reality show di Canale5 ha tutte le carte in regola per diventare il vero pupillo dei telespettatori. Ora, grazie alla confessione hot di Elisabetta Gregoraci, sembra che si sia anche un altro ‘grosso’ particolare per cui preferirlo agli altri concorrenti.

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e le sue 'grosse' doti nascoste

Il percorso di Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip è stato segnato sin dai primi giorni di reclusione, dalla vicinanza con Elisabetta Gregoraci. La showgirl non è riuscita a opporre resistenza al carisma e alla dolcezza dell’ex Velino, sebbene abbia messo in chiaro di non essere pronta per iniziare una storia d’amore nel reality show di Canale5.

I paletti imposti della Gregoraci sono serviti bene a poco, dal momento che sembra impossibile per i due gieffini stare lontani per più di qualche ora. Con il passare del tempo e la mancanza di un passo avanti in questa relazione piuttosto atipica, il Pretelli non ha nascosto il suo nervosismo e ha iniziato ad avvicinarsi a Giulia Salemi, che si è ritrovata ad essere inconsapevolmente in un triangolo amoroso. L’ultimo messaggio per i Gregorelli ha mandato in crisi la Salemi, che si è affrettata a spiegare di non aver mire romantiche su Pierpaolo e ha ribadito di non essere una sfascia coppie.

Elisabetta gregoraci si lascia andare su Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip

Cercando di dimenticare gli attriti dei giorni appena trascorsi, Elisabetta si è ritrovata a fare commenti piuttosto hot sul suo protetto, insieme ad Andrea Zelletta. La showgirl, osservando il modello pugliese in mutande, ha fatto qualche complimento ad Andrea per poi paragonarlo al Pretelli, commentando: “Niente di che... Pierpaolo batte tutti”.

Lo Zelletta ha replicato ironicamente: “Io c’ho il trucco, c’ho le p**le grosse, Pierpaolo ha un bel…” Le doti fisiche dell’ex Velino riusciranno a persuadere la Gregoraci a rimanere al Gf Vip, oppure l’ex signora Briatore si è lasciata andare ad apprezzamenti sensuali proprio in virtù della sua dipartita dalla Casa più spiata d’Italia?

