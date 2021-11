Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino delusa da Alex Belli: "Le regole vanno rispettate"

Gossip TV

Patrizia si lamenta con le altre concorrenti del comportamento di Alex.

Patrizia Pellegrino è entrata solo pochi giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip, ma ha già creato scompiglio. La nuova concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini, infatti, si è scontrata con Alex Belli e si è poi andata a lamentare con le altre concorrenti del comportamento assunto dall'attore nei suoi confronti.

Lo sfogo di Patrizia su Alex

Patrizia e Alex si sono scontrati per l'organizzazione delle faccende domestiche. A far innervosire la nuova concorrente del Gf Vip è stato, in particolar modo, il comportamento assunto dall'attore nei suoi confronti. "Vi ricordate che Alex ieri sera ha fatto la pasta? Io questa mattina ho trovato pentole sporche, piatti, spaghetti buttati dentro il lavandino. Ho trovato questa situazione e ho lavato tutto. Poi mentre stavo lavando ho detto ma perchè Alex stanotte non ha lavato le cose?" ha dichiarato Patrizia rivelando alle altre concorrenti il motivo dello scontro.

La nuova gieffina ha continuato raccontando: "Sono andata gentilmente a dirgli la prossima volta che fai gli spaghetti potresti mettere le cose apposto? Sai che mi ha risposto? 'Si vabbè vai tranquilla cara, la tua strada è quella', come dire vai dove devi andare. Gli ho detto ma perchè mi tratti così? Non ti ho detto niente mi potevi rispondere gentilmente, e mi ha risposto hai ragione la prossima volta lo faccio".

"A lui non piace lavare i piatti a meno che non è forzato dalla situazione non lo fa mai" ha aggiunto Jessica Selassié provocando la reazione della Pellegrino "Sono rimasta male perchè mi ha detto vai. [...] In un gruppo le regole vanno rispettate". Alex e Patrizia riusciranno a trovare un punto d'incontro?

