Grande Fratello Vip, Patrizia Mirigliani sul flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan: "Ho trovato di cattivo gusto che..."

Patrizia commenta il percorso di Nicola con Miriana al Grande Fratello Vip.

Patrizia Mirigliani è tornata a parlare del rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Intervistata dal settimanale Chi, la mamma del gieffino ci ha tenuto a ribadire la sua posizione nei confronti della showgirl e replicare alle critiche.

La confessione di Patrizia Mirigliani su Nicola Pisu

Patrizia ha rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ci ha tenuto a spiegare il significato dell'acronimo N.F.P.I.G scritto sui social: "Era un gioco che ho fatto per alleggerire la mente e invece, sono andati tutti in una direzione senza aspettare la mia risposta. Il messaggio era legato a un video in cui mio figlio mi diceva: 'Mamma, sei contenta che vada al Gf Vip, non ti dispiace se rimarrò dentro?' e io gli rispondevo: 'Speriamo che tu rimanga il più possibile!'. Il significato dell’acronimo era: 'Non Finire Presto Il Gioco".

La Mirigliani ha poi parlato del flirt nato nella Casa del Gf Vip tra Nicola e Miriana: "Giudizi non ne do perché è un gioco e perché la vita di mio figlio è sempre stata gestita da lui. [...] Nicola è un puro. Ha una personalità che sta piacendo molto e, quando si è avvicinato a Miriana, ho pensato che noi genitori dobbiamo lasciare i figli liberi di fare le loro scelte, perché una madre non può parare il colpo su tutto. Non mi metto a fare la suocera, non conosco Miriana e non la posso giudicare da un televisore. Nicola è un ragazzo che ha avuto una carenza affettiva molto forte dovuta al fatto che per 14 anni non ha vissuto, non era se stesso. Oggi è lucido, è uscito dal tunnel della droga e spero che continui a rimanerne fuori perché quella è una brutta bestia. È passato da tante sfide e da tanti dolori e nella Casa ha cercato affetto. […] Sono una madre che ha sofferto per 14 anni con un figlio che era entrato in un buco nero e merito rispetto, se mi preoccupo dell’equilibrio di mio figlio ho un valido motivo".

E ancora: "Ho percepito qualche commento sulla mia ingerenza. Per me lui è libero di fare quello che vuole, ma ho trovato di cattivo gusto che alcune persone, che reputo illuminate, si siano permesse di dire, dopo i due post che non ho commentato, 'Ah, ma la mamma non deve…'. La mamma si è fatta un mazzo per 14 anni e avrebbe avuto il diritto di farlo, anche se non ho giudicato nessuno".

Le parole di Patrizia Mirigliani su Soleil Sorge

Patrizia ha infine concluso parlando anche di Soleil Sorge: "Tra Nicola e Soleil c’è un bel rapporto, perché lei ha avuto una relazione con un ragazzo che ha avuto problemi legati alla droga ed è morto. Ecco perché, anche se viene descritta come cattiva, in realtà è trasparente, ha capito il dramma che ha vissuto Nicola e si è dimostrata molto sensibile".

