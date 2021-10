Grande Fratello Vip, Patrizia Mirigliani difende Nicola Pisu e critica Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro

Gossip TV

La mamma di Nicola a Casa Chi: "Sono allibita, non mi piacciono alcune situazioni che si potrebbero evitare".

Stasera, venerdì 8 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto Samy Youssef, Amedeo Goria e Nicola Pisu, che nelle ultime ore è stato difeso dalla mamma Patrizia Mirigliani.

Nicola Pisu difeso da Patrizia Mirigliani

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, la Mirigliani ha deciso di commentare il percorso del figlio Nicola nella Casa del Grande Fratello Vip: "Nella casa è entrato un ragazzo con tanti problemi, con un isolamento forte che ha creato negli anni. Quindi il GF potrebbe essere una bella palestra di vita. Sta tirando fuori le difficoltà che ha, lui però di base non è un espansivo. Però non mi piacciono alcune situazioni che si potrebbero evitare. Nicola andrebbe aiutato di più ad inserirsi".

Come riporta Biccy, Patrizia ha infatti rivelato di essere rimasta allibita dal comportamento assunto da Katia Ricciarelli nei confronti di Nicola: "Non mi piacciono alcune situazioni che si potrebbero evitare. Nicola andrebbe aiutato di più ad inserirsi. Quello che ha detto Katia Ricciarelli me le fa girare, molto. Mi fa arrabbiare perché lei è la mamma e la nonna di tutti. Katia Ricciarelli ha detto che non capisce Nicola quando parla. Lui non è entrato nel reality da macho sicuro e non è un attore. Nicola sta facendo enormi sforzi e la sua battuta non me l’aspettavo. Davanti a queste battute brutte sono rimasta allibita".

La Mirigliani ha continuato criticando anche Manila Nazzaro ed elogiando Soleil Sorge: "Molto carina Soleil, che ha capito il problema di Nicola, la sua timidezza, la sua genuinità, e gli sta molto vicino. Questa cosa la apprezzo molto. Poi ha formato il suo gruppetto, ma è chiaro che il resto della Casa non lo ritenga sostanzialmente idoneo forse a stare là dentro. Il pubblico da fuori lo vota tantissimo. Manila la vedo e fa la paladina, una donna che vuole sottolineare la sua presenza all’interno del programma. Però andare dire a Soleil 'Staccati da Nicola, vieni dalle donne' è da ridere! E’ un femminismo un po’ così, che non mi piace".

