Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck viola il regolamento, la Contessa rischia la squalifica?

Guai in vista per la Contessa De Blanck, ecco cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Guai in vista per Patrizia De Blanck. La Contessa ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip portando un orologio di nascosto nella famosa Casa di Cinecittà. Alfonso Signorini prenderà seri provvedimenti stasera?

Patrizia De Blanck fuori dal Gf Vip? Ecco cosa è successo nella Casa

Ieri sera gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di fare uno scherzo a tutti i concorrenti rivelando a Pierpaolo Pretelli che l’orologio del forno sarebbe indietro di due ore. Una volta uscito dal confessionale, l'ex velino di Striscia la Notizia l’ha rivelato a Enock Barwuah, che a sua volta l’ha confessato a Patrizia esortandola ad andare a dormire perchè tardi. "Ma quindi oggi abbiamo pranzato alle 5? Allora tutti i giorni abbiamo fatto le cose in ritardo? Eppura non mi sembrano le 2 di notte, è assurdo, ma ci conviene andare subito a dormire" ha chiesto Adua Del Vesco incredula.

E, proprio in quel momento, è arrivato il colpo di scena. La De Blanck ha confessato al fratello di Mario Balotelli che l’ora è quella giusta, avendo da sempre un orologio personale con sé: "Le due? Che ore sono? Sballato? No, non è vero, vai a vedere che non è vero. Non hanno cambiato nulla, l’orario è quello giusto io ho l’orologio". L’ora segnata era effettivamente la stessa, ma ai concorrenti del Grande Fratello Vip è vietato portare orologi in casa e pertanto la Contessa ha violato il regolamento del programma. La produzione prenderà provvedimenti contro di lei?

Leggi anche Matilde Brandi difende Elisabetta Gregoraci dopo la lite con Tommaso Zorzi

Dopo la confessione di Patrizia, Enock è tornato da Pierpaolo per rassicurarlo che l’ora scandita dall’orologio del forno è quella giusta: "Guarda che l’orario è quello giusto, ti hanno detto una bugia, è l’ora esatta quella del forno…". E a quel punto Pretelli ha tirato un sospiro di sollievo perchè così potranno continuare ad orientarsi indicativamente sull’orario per pranzare, cenare e andare a dormire.

