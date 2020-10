Gossip TV

Patrizia De Blanck non risparmia Maria Teresa Ruta e critica con parole pesanti la concorrente del Grande Fratello Vip.

Patrizia De Blanck ha preso di mira Maria Teresa Ruta e si lamenta dell’esuberanza e dei modi fanciulleschi della concorrente del Grande Fratello Vip. Le parole dure e offensive della Contessa, che trovano appoggio in Elisabetta Gregoraci e Massimiliano Morra, fanno infuriare il popolo del Web.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta Maria Teresa Ruta

Patrizia De Blanck non sembra andare particolarmente d’accordo con Maria Teresa Ruta. La Contessa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, non sopporta l’esuberanza della showgirl e i suoi siparietti originali quanto fanciulleschi. Mentre il popolo del web e i telespettatori hanno mostrati apprezzare moltissimo il carattere della Ruta e anche i suoi eccessi, tanto da salvarla dal televoto puntata dopo puntata, la De Blanck ha iniziato a soffrire questo modo di fare che giudica poco elegante e, soprattutto, poco adatto ad una donna matura quale è Maria Teresa, scoppiata in diretta contro l'ex marito Amedeo Goria. In Casa, Patrizia si lamenta a lungo con Elisabetta Gregoraci, che finge di non ascoltare per poi darle apertamente ragione, asserendo: “Questi si rincogl***iscono con quella cretina di Maria Teresa. C’è anche un limite. Fino a che hai 10 0 20 anni, ma alla sua età non si può mettere a fare queste sciocchezze. Mi fa girare le scatole”.

Elisabetta Gregoraci dalla parte di Patrizia De Blanck al GF VIP

Poi, non contenta del suo sfogo, la De Blanck si è sdraiata sul divano e ha iniziato a parlare con Massimiliano Morra del suo astio verso la Ruta. “Quella è sguaiata. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’hai 60 anni! Ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona 24 ore su 24, è ridicola questa donna”, ha sentenziato la gieffina. Insomma, è chiaro che Patrizia non riesce più a sopportare la convivenza con la Ruta anche se, come hanno dimostrato le ultime Puntate, il pubblico è poco incline a cacciarla dal Gf. Rimane un mistero tuttavia: perché parlarne con gli altri e non confrontarsi con la diretta interessata? Patrizia inizia a perdere consenso sui social, per via di alcuni gesti che non sono piaciuti come la scelta di non soccorrere Rosalinda Cannavò che si è ferita. Nel frattempo, il pubblico è curioso di scoprire quando potranno entrare i nuovi Vip del reality show, fermati dalla scoperta che Selvaggia Roma è positiva al Coronavirus.

