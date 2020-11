Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck prende a schiaffi Enock Barwuah: Squalifica in arrivo?

Gossip TV

Patrizia De Blanck gela i telespettatori del Grande Fratello Vip, prendendo a schiaffi Enock Barwuah nella Casa. Ipotesi squalifica per la Contessa?

Patrizia De Blanck torna al centro delle polemiche per un gesto shock contro Enock Barwuah. La Contessa ha tirato due schiaffoni al concorrente del Grande Fratello Vip, raccontando quanto accaduto ad alcune inquiline e Tommaso Zorzi si è mostrato sconvolto per il gesto assurdo. Patrizia rischia la squalifica nella Puntata del reality show di stasera?

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck schiaffeggia Enock Barwuah

Patrizia De Blanck è incontenibile. La Contessa del Grande Fratello Vip è stanca e stressata, sente la mancanza dell’adorata figlia Giada e sembra sopportare a malapena i cambiamenti d’umore dei suoi compagni di viaggio. La nobildonna della Casa più spiata d’Italia non ha peli sulla lingue e spesso diventa pretenziosa nei confronti degli altri gieffini, che continuano a giustificare le sue sparate associando la stanchezza psicologica alla sua età, certamente più avanzata rispetto a quella degli altri inquilini di Cinecittà. Recentemente, la De Blanck ha fatto piangere Stefania Orlando e, anche se la situazione si è risolta pochi minuti dopo, la presentatrice è ancora dell’idea che la gieffina sia dispotica e molto sgarbata con tutti. Anche Rosalinda Cannavò si è lamentata per Patrizia, dal momento che la Contessa non fa che riprenderla e criticarla sebbene l’attrice siciliana sia stata sempre molto gentile e accondiscendente nei suoi confronti. Insomma, la nobiltà rischia di decadere e dal popolo si avvertono i primi segnali di ribellione organizzata, dal momento che tutti hanno notato l’atteggiamento di Patrizia.

Patrizia De Blanck rischia la Squalifica? Schiaffi e spintoni al Gf Vip

Poche ore fa, la De Blanck ha fatto l’ennesimo gesto shock, rivelando alla Orlando e a Dayane Mello di aver preso a schiaffi Enock Barwuah, colpevole di volerla abbracciare mentre lei stava parlando con Tommaso Zorzi. L’influencer ha commentato scioccato l’accaduto, confessando: “Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata […] Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende”. Mentre Francesco Oppini ha provato timidamente a giustificare la De Blanck, il popolo del Web ha ipotizzato che questo gesto violento sia la causa del televoto annullato di questa sera. Ipotesi plausibile, anche se bisogna ricordare che Signorini ha annunciato provvedimenti anche nei confronti di Andrea Zelletta, avendo scoperto che il gieffino ha spifferato qualcosa di troppo sul mondo esterno. La Contessa rischia la squalifica?

Non ho visto il video delle sberle della contessa a Enock, però lei ne parla qui! #GFVIP pic.twitter.com/AwC5EGooIH — Davide 🏳️‍🌈 (@davide_leon) November 5, 2020

