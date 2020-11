Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck perde le staffe contro Tommaso Zorzi: "Non accetto lezioni da te" (VIDEO)

Gossip TV

Ennesima lite nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ieri, domenica 15 novembre 2020, è scoppiata l'ennesima lite nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta lo scontro ha visto protagonisti Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi, che ha invitato la Contessa ad aspettare tutti i concorrenti per iniziare a mangiare.

Scontro al Gf Vip tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi

I ragazzi della quinta edizione del Grande Fratello Vip continuano a rendersi protagonisti di accesi diverbi nella Casa. L'ultimo, risale a ieri quando i tempi per mangiare si sono allungati e i Vipponi si sono radunati intorno al tavolo da pranzo più tardi del solito, aspettando che Maria Teresa Ruta si facesse la doccia e li raggiungesse.

Tutti hanno aspettato l’arrivo della Ruta. Tutti tranne la De Blanck, che ha deciso di iniziare subito a mangiare. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Zorzi, che non ha esitato a farle notare che non era carino. "Devo prendere le medicine e devo mangiare!" si è così giustificata la Contessa lasciando il tavolo visibilmente infastidita. Enock Barwuah l’ha raggiunta per convincerla a tornare a tavola, lei ha accettato, ma appena ha visto l'influencer milanese ha iniziato ad urlare: "Ma figurati se io accetto lezioni di da te! Ma come ti permetti? Io non sono scema, io le cose le so!".

Tommaso, senza farselo ripetere due volte, ha prontamente fatto valere le sue ragioni, dichiarando: "Tu puoi dire qualsiasi cosa, mi sono beccato vaffanc**o, str***o, sparati da 60 giorni a questa parte e a te non si può dire nulla!". "Ma quando? Non dire cose che non ho mai detto!" ha prontamenre replicato Patrizia, la quale furiosa ha lasciato nuovamente il tavolo da pranzo.

