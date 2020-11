Gossip TV

Patrizia De Blanck risponde in malo modo a Stefania Orlando, che scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip.

Un commento di Stefania Orlando infastidisce Patrizia De Blanck che riprende duramente la concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo essere scoppiata in lacrime, raggiunta da Maria Teresa Ruta in Casa, la presentatrice cerca il confronto con la Contessa e chiede scusa per la sua reazione emotiva decisamente esagerata.

Gf Vip, scoppia una lite tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck

Mattinata movimentata al Grande Fratello Vip. Dopo più di 50 giorni di reclusione la tensione inizia a farsi sentire e i concorrenti del reality show di Canale5 perdono la pazienza fin troppo facilmente. Vecchi rancori tornano a galla e tutti vorrebbero trovare un equilibrio, allontanandosi da situazioni ambigue e potenzialmente pericolose per la loro permanenza in Casa. Rosalinda Cannavò si è lamentata di Patrizia De Blanck, ammettendo di essere stanca delle continue offese che la Contessa le rivolge sebbene lei sia sempre stata corretta ed educata nei suoi confronti. Poco fa anche Stefania Orlando ha avuto un’incomprensione con Patrizia che, anche per via dello stress, si è trasformata in una vera e propria piazzata. La Orlando ha commentato scherzosamente che oggi la Contessa avrebbe lavato i capelli, offrendosi di farle da parrucchiera personale come fa per le altre ragazze del reality show. Quando la De Blanck ha risposto in malo modo, Stefania è scoppiata in lacrime e ha lasciato il giardino per rifugiarsi in camera, dove è stata raggiunta da Maria Teresa Ruta che ha cercato di spiegare all’amica che la gieffina si è sentita presa in causa, dal momento che si è parlato a lungo della sua scarsa igiene personale.

Stefania Orlando in lacrime al Gf Vip per Patrizia De Blanck

Mentre la Ruta fa da paciere e si rivolge a Patrizia, spiegando alla nobildonna che la reazione della Orlando è stata esagerata per via della reclusione forzata, la Contessa ha dichiarato di essere rimasta molto male per le parole della presentatrice che, prima del pianto, l’ha accusa di voler creare un pretesto per mandarla in Nomination. Dopo aver rilassato i nervi, Stefania ha fatto marcia indietro. La presentatrice perde spesso la calma, ma bisogna riconoscere che non ha remore nell’ammettere i suoi errori. Così, è avvenuto il sofferto chiarimento tra la De Blanck e la Orlando, che è scoppiata nuovamente in lacrime e ha implorato perdono. La nobile gieffina ha concesso clemenza, sottolineando di non aver alcun bisogno di alimentare polemiche per sentirsi libera di mandare al televoto chi ritiene meno indispensabile al gioco. Il commento è una semplice spiegazione oppure Patrizia sta preannunciando che la showgirl è nel suo mirino?

