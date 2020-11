Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck esagera: insulti a Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò per la Nomination

Gossip TV

Patrizia De Blanck non accetta la Nomination e diventa una furia nella Casa del Grande Fratello Vip, scagliandosi contro Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò.

Per nulla felice della Nomination ricevuta in Puntata, Patrizia De Blanck è diventata una furia nella Casa del Grande Fratello Vip. Conclusa la diretta, la Contessa si è scagliata su Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, rea di aver fatto il suo nome per il televoto, e non ha risparmiato le due gieffine.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck fuori di sé per la Nomination

Patrizia De Blanck soffre la lontananza dai suoi affetti e il peso delle lunghe settimane di reclusione forzata inizia a farsi sentire, cambiando inevitabilmente l’umore della nobildonna, già piuttosto suscettibile in condizioni di ben minor stress. La Contessa del Grande Fratello Vip ha perso la pazienza quando è risultata come uno dei concorrenti più nominati dell’ultima Puntata del reality show di Canale5. Patrizia si è ritrovata al televoto contro Francesco Oppini e certamente non l’ha presa con sportività. Conclusa la diretta, la De Blanck si è scagliata in malo modo su Giulia Salemi, rea di aver fatto il suo nome. “La prima che arriva, dopo due mesi che io sono qua, mi nomina. Vattene, stai lontana da me, lontanissima. Dopo due mesi che sto qua dentro, mi nomina lei. Allontanati da me, per me sei cancellata per sempre. Non voglio neanche sentire come ti chiami! Non voglio neanche sapere chi sei, vattene! Non parlare con me, non me ne frega niente”, ha inveito la De Blanck decisamente esagerando i toni. Del resto la Salemi ha scelto la nobildonna proprio dal momento che, essendo entrata da pochi giorni, non è riuscita a stringere con lei un legame e ha preferito sacrificarla, al posto di altri concorrenti con i quali ha un maggior rapporto.

Patrizia De Blanck contro Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Medesimo trattamento è stato riservato a Rosalinda Cannavò, con la quale non scorre certo buon sangue. La Cannavò, che ha avuto un'accesa lite con Dayane Mello, è scoppiata in lacrime più di una volta per Patrizia, sentendosi costantemente attaccata e giudicata senza un reale motivo. L’attrice siciliana è rimasta coerente con il suo pensiero e ha nominato la De Blanck, che ha preso il gesto come l’ennesimo affronto alla sua nobiltà e alla sua veneranda età, arrivando a rifiutare la scodella per il gelato che Rosalinda stava servendo a tutti i commensali. La gieffina ha sottolineato come, ancora una volta, Patrizia non avesse perso occasione per offendere in modo gratuito e il pubblico sembra dare ragione alla Cannavò. Discorso ben diverso, invece, va fatto per Stefania Orlando. La presentatrice e la De Blanck si sono pizzicate a più riprese, e tra loro non si può dire che si sia creato un reale feeling. Quando la Orlando ha dichiarato di averla nominata, tuttavia, la nobildonna non ha battuto ciglio e ha preferito chiudersi nella sua camera privata.

