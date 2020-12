Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck dà della 'Facile' a Giulia Salemi, poi si scaglia contro Myriam Catania

Gossip TV

Patrizia De Blanck si scaglia contro Myriam Catania, durante la Puntata del Grande Fratello Vip, e si schiera dalla parte di Elisabetta Gregoraci.

Patrizia De Blanck è stata eliminata dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver perso al televoto settimanale. Non per questo, la Contessa più chiacchierata della televisione italiana ha smesso di far sentire la sua voce. Dopo aver difeso Elisabetta Gregoraci durante lo scontro in Puntata con Giulia Salemi, la De Blanck si è scagliata molto duramente contro Myriam Catania, lasciando Alfonso Signorini senza parole.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck una furia in Puntata

Patrizia De Blanck è stata una delle protagoniste più amate, e discusse, della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo tante polemiche, la Contessa è stata la meno votata al televoto settimanale e ha lasciato la Casa più spiata d’Italia. In studio, tuttavia, la nobildonna continua a stupire catalizzando l’attenzione su sé stessa, come solo lei sa fare. Durante la Puntata, Alfonso Signorini ha deciso di tornare sulla querelle che si è aperta pochi giorni fa tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha accusato l’influencer italo-persiana di aver cercato l’attenzione di Flavio Briatore, accettando anche di essere ospitata a titolo gratuito in Sardegna. La Salemi si è infuriata, spiegando la dinamica dei fatti e accusando a sua volta la calabrese di essere spocchiosa e poco umile, tanto da non averla mai degnata di alcuna attenzione. La gelosia di Elisabetta per le attenzioni che Pierpaolo Pretelli ha riservato a Giulia, inoltre, ha accentuato le vecchie ruggini soprattutto quando un messaggio per i Gregorelli ha amndato in tilt la Salemi.

GF VIP, Patrizia De Blanck contro Myriam Catania

In Puntata, le due gieffine rimangono ferme sulle loro versioni, nonostante Signorini provi a fare da pacere. Nella conversazione si intromette improvvisamente la De Blanck, che si schiera dalla parte della Gregoraci e rivela di aver parlato con Briatore, che avrebbe confermato la versione dei fatti della sua ex moglie. La Salemi è sconvolta, mentre Myriam Catania si intromette a microfoni spenti suggerendo a Patrizia di aver esagerato, dando implicitamente a Giulia della ragazza facile. La Contessa, furiosa con Myriam per questa constatazione, si è rivolta con parole di fuoco all’attrice, dichiarando: “Zitta, cretina. Io non ho detto che è una put***a, ma solo che lei ci provava con Flavio Briatore. Che non se la filava. Questa dice altro, Alfonso”. Richiamato dagli schiamazzi, Signorini si è visto costretto ad intervenire commentando ironicamente che la nobildonna del Gf Vip riesce a creare tensione anche nello studio. Ora che Patrizia ha tirato definitivamente in ballo Briatore, l’imprenditore si farà avanti e fornirà la sua versione dei fatti?

