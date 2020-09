Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi: "Non sono decaduta, str**zo", Video

Gossip TV

Inizio scoppiettante per il Grande Fratello Vip, prima lite nella Casa tra la contessa e l'influencer.

Il Grande Fratello Vip è entrato subito nel vivo, regalando ai numerosi telespettatori la prima lite. A scontrarsi durante la prima puntata del reality show di Alfonso Signorini sono stati Tommaso Zorzi e la contessa Patrizia De Blanck, entrata nella Casa agguerrita per una recente dichiarazione rilasciata dal giovane influencer.

Prima lite al Gf Vip tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi

Ieri, lunedì 14 settembre 2020, è andata in onda la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un inizio davvero scoppiettante caratterizzato dalla lite tra Tommaso e Patrizia. Il risentimento della contessa per l'influencer ha origine da una dichiarazione che il ragazzo ha rilasciato sul settimanale Chi: "Ho conosciuto una volta Patrizia De Blanck in un ristorante di Roma. Lei è un po' un personaggio del Gattopardo. La nobile decaduta, quel vecchio stampo lì".

Le dichiarazioni di Zorzi non sono per niente piaciute alla De Blanck, che una volta entrata nella Casa di Cinecittà non ha perso occasione per attaccare il ragazzo: "Tu sei quello che sparla di me, perciò non ti saluto. Ho letto il pezzo che hai fatto. Fai i pezzi senza conoscermi perciò non ti saluto". A cercare di calmare gli animi ci ha pensato Signorini che ha invitato Patrizia a non dare troppa importanza a ciò che si legge sui giornali. Ma la contessa ha continuato imperterrita: "Tutte caz**te immani, non ti saluto. Decaduta de che? Non mi pare che sono tanto decaduta, str**zo...Così bello, così str**zo, hai rotto i cog**oni".

Tommaso ha cercato di farsi perdonare facendole il baciamano. Patrizia, però, non lo ha perdonato, anzi lo ha nominato. Non sono mancate infatti le nomination. Il più votato è stato Massimiliano Morra, che non è andato al televoto ma dovrà dormire nella lavatrice della Casa insieme a un altro compagno di avventura. La scelta dell'attore è ricaduta su Enock Barwuah.

Leggi anche Grande Fratello Vip: dove e quando vederlo

Ricordiamo che ieri sera sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip solo alcuni dei concorrenti del cast. Nel corso del secondo appuntamento, che andrà in onda venerdì 17 settembre 2020, varcheranno la famosa porta rossa: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip.