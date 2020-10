Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck a rischio squalifica per una frase omofoba, Video

Gossip TV

Patrizia De Blanck nella bufera per alcune dichiarazioni omofobe al Grande Fratello Vip.

Patrizia De Blanck rischia seriamente la squalifica dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo? La contessa, protagonista dello stesso reality dal quale sono stati già espulsi Fausto Leali e Denis Dosio, si è lamentata in diretta per il proprio timbro vocale, paragonandolo a quello di un "gay, di un fro***".

Patrizia De Blanck a rischio espulsione, la frase shock al Gf Vip

Nuova squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip? Questa volta a rischiare l’espulsione è la De Blanck che ha utilizzato un termine omofobo. Tutto è iniziato ieri, domenica 4 ottobre, quando la contessa, particolarmente su di giri, appena ha visto Tommaso Zorzi ha commentato con alcuni Vip il suo timbro di voce insultando così indirettamente anche il giovane influencer milanese: "Ho la voce del gay, del fro***. Senti che voce mi è venuta".

Termini censurabili che nonostante il tono di voce piuttosto basso della donna non sono sfuggiti all’interessato. "Come hai detto? Quel? Quel? Non ho capito cosa hai detto? Che parola hai usato?" ha prontamente replicato Zorzi. Patrizia, consapevole di aver esagerato, si è trincerata dietro un tombale silenzio. La cosa che ha spiazzato Tommaso è stato il comportamento assunto dalla donna, che non si è nemmeno scusata.

Leggi anche Alberto Tarallo smaschera Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Intanto, il video con la frase incriminata, pronunciata dalla contessa De Blanck, è divenuto virale sui social e molti utenti chiedono a gran voce la sua eliminazione. Toccherà, dunque, ad Alfonso Signorini dirimere la querelle, punendo Patrizia in nome dello stesso "spirito pedagogico" che ha portato il conduttore del Grande Fratello Vip ad eliminare dal gioco Leali e Dosio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip.