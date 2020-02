Grande Fratello Vip, Patrick Pugliese in rivolta contro il reality: ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

Il 42enne italo-iraniano sta attuando una strategia di protesta stanco della scarta attenzione da parte degli autori.

Dopo l'undicesima puntata del Gf Vip, dinamiche e equilibri all'interno della Casa hanno subito uno vero e proprio stravolgimento da parte della maggior parte degli inquilini. Anche l'ultimo appuntamento con il programma è stato infatti dedicato in gran parte al rapporto tra Pago e Serena Enardu e questo ha creato numerosi malcontenti. La mattina seguente, si sono ritrovati a parlarne Aristide, Fernanda, Andrea e Patrick Pugliese. Montovoli ha minacciato persino di lasciare il programma, stanco di non essere considerato in puntata e molto deluso di non aver ricevuto ancora notizie da parte della sua fidanzata alla quale, in occasione di San Valentino, aveva scritto una lettera. A tal proposito, anche Patrick, di solito mite e pacifico, è sbottato manifestando un grande malcontento:

Io non voglio esprimere pareri su storie d’amore delle quali non me ne frega un cazzo - ha dichiarato - Per esempio della vostra storia mi frega perché è positiva, solare, meravigliosa (riferendosi a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ndr). Se tu iniziassi a dirgli “Tuo fratello non capisce un cazzo, non conta niente per me“, forse anche voi mi stareste sul cazzo, invece mi state molto simpatici, siete carini, positivi. Siete un esempio, un modello positivo che, anzi, speriamo duri. E nel caso dovesse finire, che finisca in maniera pulita. […] E’ bella la positività, ma se inizio a sentire parolacce, insulti ai parenti, corna… porca put***na, perché sono corna, mi girano i cogl***i. Se l’altra deve essere eliminata e torna dentro, io nomino Pago e dico: voglio che Pago vada in nomination contro Serena, così se la giocano e, per una volta, tira fuori i cogli**i. Perché una cosa che non ha mai tirato fuori sono i cogli***i, da luglio che l’ho seguito da telespettatore, a qua dentro. Non glielo posso dire in faccia che non ha i cogl***i e ti nomino perché non hai i cogl***i. […] Io, dato che questo caz**o di programma segue solo Serena e Pago che sono sotto la tenda […], allora io voglio andare sempre col tavolino di fianco a dove loro litigano e farmi i caz**i miei e parlare di surf con lui e fare l’aperitivo, così ci inquadrano. […]

Noi facciamo il nostro programma dentro il programma di Pago - ha concluso Patrick - Facciamo gli invasori del Grande Fratello di Pago. Così io mi faccio il Grande Fratello qua e il Grande Fratello di Pago dentro quello di Pago, ma senza parlare della loro relazione.

Detto e fatto. Al primo litigio dopo la puntata incriminata (avvenuto ieri tra Antonella Elia e Licia Nunez), Patrick si è posizionato dietro alle due inquiline con un pacchetto di patatine, seguendole per tutta la durata della disputa. Accanto a Pugliese si è accodato anche Montovoli. I due gieffini hanno promesso di inserirsi in ogni litigio per essere inquadrati nelle clip in quanto, secondo il loro punto di vista, vengono totalmente ignorati durante le puntate.

