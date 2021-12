Grande Fratello Vip, Parpiglia rivela i nomi dei Vip che non accetteranno il prolungamento

Gossip TV

Aldo Montano, Davide Silvestri e Manuel Bortuzzo sono i tre concorrenti che usciranno dalla Casa del Grande Fratello il 13 dicembre.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, terminerà il 14 marzo del 2022. Al momento, anche se non c'è stato l'annuncio ufficiale, il cast dell'edizione è stato messa già al corrente del prolungamento. Nell'appuntamento di Casa Chi, andato in onda, ieri, nelle Chicche di Gabriele Parpiglia, il giornalista e autore del Grande Fratello Vip, ha rivelato tre nomi che con molta probabilità non resteranno nella Casa dopo l'annuncio del prolungamento.

Al Gf stanno cercando due maschi alfa, bisogna essere originali nella scelta e non andare a pescare da altri Gf, Isola o Uomini e Donne. La scelta verrà fatta in conseguenza al fatto che due maschi alfa potrebbero lasciare la casa quando sapranno del prolungamento. E questi due maschi sono Aldo Montano e a sorpresa Davide Silvestri. Questi due abbandoni potrebbero essere rimpiazzati. Il prototipo ideale era Simone Susinna, poi è entrato Pierpaolo Pretelli e si è rivelato vincente.

Parpiglia ha parlato anche degli ingressi saltati all'ultimo, ovvero quello di Ferdinando Giordano, Giulia Cavaglià e Giulio Raselli:

Doveva entrare Ferdinando Giordano ma mentre parlavo con Biagio D’Anelli mi disse che si stavano portando Ferdinando dalla quarantena. Quella notizia me l’ha data lui. Molti hanno scritto che sarebbe stato eliminato per le critiche di Guendalina Tavassi ma le motivazioni sono ben più serie, così come come sono serie le motivazioni che hanno portato alla non entrata di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, non torneranno più.

E ancora:

Doveva entrare anche Sara Croce ma non entrerà, così come anche Laura Cremaschi. Entrambe sono impegnate con Avanti un altro! e quindi non entreranno.

Infine il giornalista ha svelato il nome di una showgirl che entrerà nella Casa appena ci sarà l'ufficializzazione del prolungamento:

Un nome certo di chi entrerà è quello di Nathaly Caldonazzo che entrerà solo quando ci saranno i si e i no. La data ufficiale di fine edizione del Gf sarà il 14 marzo e non il 21. Al 99% Aldo, Davide e Manuel sono tra gli uscenti secondo me.

