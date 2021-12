Grande Fratello Vip, parla uno degli autori, Andrea Palazzo: "Alex Belli incespugliato, Soleil Sorge fonte inesauribile"

Gossip TV

Parla il capoprogetto del Grande Fratello Vip.

L'ultimo appuntamento con il reality del Grande Fratello Vip, ha registrato il record di ascolti dell'edizione: Il programma di Canale 5, ha raggiunto ben 3.694.000 spettatori con il 23.5% di share. Il Grande Fratello, alla luce di questi ottimi risultati, ha prolungato la finale dell'edizione il 14 marzo prossimo.

Gf Vip, parla Andrea Palazzo, capo degli autori: "Belli si è incespugliato, Soleil fonte inesauribile"

Arrivati quindi a metà percorso, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri e il capoprogetto del GF, Andrea Palazzo, hanno rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale “Chi”, hanno commentato l'edizione in corso e le dinamiche che si sono create all'interno della Casa.

Il capo degli autori, Andrea Palazzo, ha detto che quest’anno più che mai i concorrenti sono stati "sfiancati" per far loro raccontare la loro verità al grande pubblico. Palazzo menzionato alcuni protagonisti tra cui, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Alex Belli.

Della soprano, Palazzo ne ha lodato la generosità con la quale si sè concessa nel contesto del GF. Ha poi definito Montano come un "vero leader" e Bortuzzo come "un esempio di coraggio e resistenza". In quanto alla coppia artistica più discusa, quella formata dalla Sorge e da Belli, l'ex corteggiatrice sarebbe una “fonte inesauribile di spunti che si muove nella Casa con astuta agilità”. Poi, in quanto all'ex attore di Centovetrine, ha dichiarato:

“Si è ‘incespugliato’, come lui stesso ha confessato, in una storia che è sfuggita al suo controllo. Il teorico della ‘chimica artistica’ è stato chiamato ad affrontare gli effetti delle sue scelte provocatorie e delle sue spregiudicate teorie sulla vita di coppia”.

Giancarlo Scheri, direttore della rete ammiraglia di Cologno Monzese, ha commentato gli ascolti del reality che hanno consentito al programma di continuare per altri tre mesi:

“Quello che ci ha spinto a continuare è il buon andamento in termini di ascolti. Anche quest’anno il GF Vip ha fidelizzato un gran numero di telespettatori, garantendo nelle due serate di programmazione una buona stabilità al palinsesto della rete. Senza contare le ottime performance della programmazione pomeridiana. Un successo che esplode poi anche nelle piattaforme web di Mediaset”.

E ancora:

"Non è stato facile, abbiamo dovuto cambiare molte cose nell’organizzazione del lavoro, ma possiamo essere soddisfatti. Non credo ci sia nei nostri palinsesti un altro programma in grado di resistere, con gli stessi risultati, a un tale livello di esposizione". Perché tutto funzioni ci vogliono i caratteri giusti. L’Innamorato e l’Innamorata, lo Smargiasso, il Servitore scherzoso e truffaldino….”.

