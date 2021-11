Grande Fratello Vip, parla lo staff di Alex Belli: "Ha fatto una battuta triste ma isolata"

Gossip TV

"Per chi non lo sapesse, Alex ha un fratello disabile", l'intervento dello staff dell'attore emiliano su Instagram.

Non si placano le roventi polemiche nei confronti di Alex Belli per le frasi rivolte a Manuel Bortuzzo. Il profilo Instagram dell'attore emiliano è stato subissato di insulti e critiche tantoché lo staff ha annunciato di voler disattivare i commenti. Oltre al popolo del web, in rivolta contro il gieffino, sono intervenuti il padre di Manuel e il suo migliore amico, condannando le parole di Belli, giudicate inopportune e fuori luogo. Franco Bortuzzo, nella fattispecie, ha parlato di una caduta si stile mentre, Alex Castelluccio, amico intimo del nuotatore, ha dichiarato di non essersi mai permesso di fare battute del genere. Anche lo staff di Manuel è intevenuto sui social, chiedendo dei provvedimenti da parte del Grande Fratello.

Ieri, lo staff di Alex Belli è nuovamente intervenuto sulla polemica in corso, dichiarando quanto segue:

"Per chi non lo sapesse: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo, scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi."

E ancora: "Errare uman est, perseverare autem diabolicum. Alex ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. E' vicino a Manuel ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso nel far web. "

Stasera, nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, verrà affrontato il caso Belli ma stando a quanto rivelano le anticipazioni, il concorrente emiliano non verrà squalificato.

