Grande Fratello Vip, parla lo psichiatra Meluzzi: "Alda D'Eusanio con i disturbi che aveva non doveva andare al Gf Vip"

Il noto psichiatra e opinionista tv spiega cosa è successo alla giornalista.

Dopo la squalifica di cui si è molto parlato della giornalista e conduttrice Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip, la D'Eusanio non ha ancora rilasciato interviste o dichiarazioni, mentre la vicenda che l'ha coinvolta suscita ancora molto clamore. Alda ha insinuato che il compagno della cantante Laura Pausini, il musicista Paolo Carta sia noto per picchiare la compagna. Dichiarazioni gravissime oltre ad altre rilasciate dalla D'Eusanio che non solo le sono costate la squalifica dal reality ma anche un querela e un comunicato stampa Mediaset nel quale l'azienda si dissociava dalla gravità delle cose dette dalla concorrente.

Gf Vip, parla lo psichiatra Alessandro Meluzzi: "Alda D'Eusanio con non i disturbi che aveva non doveva andare al Gf Vip"

A cercare di fare chiarezza sul comportamento di Alda è intervenuto il noto psichiatra e opinionista tv, Alessandro Meluzzi che sulle pagine di 'Nuovo' ha dichiarato: "Con l’incidente e il coma la D’Eusanio ha perso il concetto del limite e il buon senso. Nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all’atto agito o a quello verbale. Perciò va capita, protetta, curata", ha dichiarato Meluzzi facendo riferimento ad un incidente stradale della giornalista, avvenuto nel 2012 dopo il quale è stata in coma e la compromesso alcune funzioni cognitive come la memoria.

“Alda potrebbe soffrire di disturbi transitori della coscienza, legati a una sofferenza circolatoria pregressa. Questo può essere un fatto che fa diminuire le capacità di autocontrollo e soprattutto le inibizioni delle condotte e dei comportamenti, anche verbali”, ha continuato Meluzzi sulla rivista diretta Riccardo Signoretti:

Secondo lo psichiatra Alda D’Eusanio, in seguito al suo stato mentale, può aver detto cose in condizioni di capacità di intendere e volere diminuita e che ha consigliato all'avvocato dell'ex gieffina di tenere presente il suo stato mentale nelle dispute legali che dovrà affrontare. Oltre la querela della Pausini c'è stata anche quella di Adriano Aragozzini per delle dichiarazioni "false e calunniose" in merito al rapporto tra il produttore e Mia Martini.

