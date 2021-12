Grande Fratello Vip, parla la madre di Soleil: "Alex e Duran devono vergognarsi, il fidanzato di mia figlia? Non è contento"

Gossip TV

La madre di Soleil Sorge Wendy Kay, ha commentato le ultime vicende accadute al Grande Fratello Vip. Dal triangolo con Alex Belli e Delia Duran, fino al misterioso fidanzato fuori dell'ex corteggiatrice.

Gf Vip, parla la madre di Soleil: "Alex e Duran devono vergognarsi, il fidanzato di mia figlia? Non è contento"

Wendy, che già in precedenza e in svariate occasioni aveva messo in chiaro di non nutrire simpatia per Belli, ha dichiarato che l'attore e la moglie dovrebbero vergognarsi.

"Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato. Alex non è il tipo di mia figlia, lei non si innamorerebbe mai di lui. Per fortuna adesso è uscito. Certamente però Sole provava sentimenti forti di amicizia per lui. Però sono sicura che mia figlia non sia innamorata di quell’uomo. La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie"

La Kay ha parlato anche del fidanzato di Soleil, la cui identità è tutt'ora un segreto.

“Che fine ha fatto Carlo il fidanzato di Sole? Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex, lei non ha limitato le ferite per lui. Certo però che è uno spettacolo che si è svolto così alla fine. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui. Anche se ribadisco che con Alex non poteva nascere nulla”.

Soleil ha parlato spesso di lui durante la sua permanenza nella Casa e dopo l'uscita di Alex ha ribadito di essere legata a questo ragazzo e di voler costruire con lui un futuro insieme. Settimane fa, la Sorge la ricevuto ben tre aerei da parte sua con relativi messaggi di amore. Nel corso del tempo però, le sue tracce sono sparite tanto che nel web si ipotizzava che neppure esistesse.

