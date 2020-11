Grande Fratello Vip, parla Andrea Roncato su Stefania Orlando: "Non è vero che il matrimonio è finito per colpa della droga"

Gossip TV

L'attore bolognese parla dell'ex moglie, attuale protagonista del Gf Vip 5.

L'attore romagnolo Andrea Roncato è tornato di recente protagonista delle cronache per il suo matrimonio con la showgirl romana Stefania Orlando, una delle protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. Ma il popolare comico bolognese non ci sta e, intervistato da i 'Lunatici di Rai Radio2', ha sottolineato di essere stanco di vedere associato il nome della Orlando al suo:

“Stefania Orlando continuano a chiamarla l’ex moglie di Andrea Roncato, ma perché devono etichettarla come l’ex moglie di Roncato? Non è un oggetto, è una persona" ha dichiarato l'attore bolognese che è stato sposato con la conduttrice romana dal 1997 al 1999. Un matrimonio finito per ragioni ben diverse da come fu insinuato all'epoca: "Non è vero che è finito per colpa della droga. La mia confessione è stata strumentalizzata, ho semplicemente detto che l’ho provata perché frequentavo brutte compagnie. Ai ragazzi dico di non farlo”.

E visto che ultimamente si parla di lui solo per il rapporto con la sua ex moglie, Roncato ha infine precisato:

"Mi arrabbio, i giornali parlando solo di certe cose, quando invece mantengo due canili, faccio beneficenza e sono ambasciatore per la difesa dei bambini disabili nel mondo".

A settembre, prima dell'esordio della quinta edizione del Gf Vip in cui c'era la conferma della partecipazione di Stefania, Roncato aveva già messo in chiaro che non sarebbe mai andato a Cinecittà per un confronto con l'ex moglie:

"Confronto al Grande Fratello Vip? Non ci penso proprio. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito…Io vorrei andare in tv per presentare un film".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.