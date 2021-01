Grande Fratello Vip, parla Andrea Roncato: "Stefania Orlando mi ha lasciato per un altro"

Gossip TV

L'attore ospite a Live - Non è la d'Urso.

Andrea Roncato, ospite ieri nel salotto di Barbara D'Urso, ha parlato della sua ex moglie Stefania Orlando, una delle grandi protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. L'attore bolognese ha voluto replicare ad alcune dichiarazioni della showgirl rilasciate a 'Chi' nel luglio scorso.

Gf Vip, parla Andrea Roncato: "Stefania Orlando mi ha lasciato per un altro"

Secondo quanto riferito dalla Orlando, i due non avrebbe più alcun tipo di rapporti perché l'attuale moglie di Andrea, Nicole Moscariello, sposata nel 2017, sarebbe gelosa di lei. Andrea si è detto molto sorpreso delle dichiarazioni di Stefania e ha mentito categoricamente le dichiarazioni della sua ex moglie:

"Dopo due anni di matrimonio è andata via, io ho sempre fatto finta di niente, ho fatto il superiore [...] dieci anni fa ho trovato la donna della mia vita, ho trovato quello che volevo nella mia vita. A mia moglie non importa nulla, non è gelosa di una donna di 23 anni fa, a me dispiace che Stefania dica che è gelosa. Al gf se ne dicono tante... mia moglie l'ha vista due secondi in dieci anni, è bello sentirsi importante...sai come sapete voi donne dello spettacolo...". ha dichiarato l'attore bolognese. Ma Andrea ha rivelato anche altro. Roncato ha confessato infatti che la Orlando l'ha lasciato per un altro dopo appena due anni di matrimonio. "Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro", ha rivelato alla D'Urso.

I due si sono sposati nel 1997 e si sono separati due anni dopo. Oggi l'attore è felicemente sposato con Nicole Moscariello con la quale è inseparabile dal 2011. "Mia moglie non ne parla neanche e mi fa girare le scatole questa cosa" ha proseguito. La figlia dell'attrice, Giulia Elettra Gorietti, è sembrata invece ben più infastidita di lui e sui social ha scritto: "Amo mia madre e sono stanca di vedere gli articoli di questa sfigata che parla di mia madre e mio padre", ha dichiarato. Un commento molto piccato che Roncato ha attribuito alla sua giovane età. Da parte sua, le ha augurato invece di vincere il Grande Fratello Vip e di chiudere per sempre con il passato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.