Grande Fratello Vip, parla ancora l'ex della Fiordalisi, Gianluca Benincasa: "Antonella mi dovrà cercare per forza"

Gianluca Benincasa, ospite nell'ultimo appuntamento con Casa Pipol, è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi: "Al Gf Vip recita la parte della vittima"

Continua a non darsi pace l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa che ha rilasciato ieri l'ennesima intervista in cui parla dell'influencer campana e del loro rapporto che avevano prima che lei entrasse nella Casa del Gf Vip.

Gf Vip, l'ex fidanzato di Antonella: "Tutto quello che sta facendo è vittimismo mediatico"

Contro Gianluca, la famiglia di Fiordelisi ha agito per vie legali e al momento lui avrebbe il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex fidanzata che è ovviamente all'oscuro di tutto essendo reclusa nelle mura di Cinecittà. Parlando di Edoardo Donnamaria che dopo la squalifica ha incontrato il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, Gianluca ha dichiarato:

"Io credo che tutto questo che è successo abbia un po’ di follia - ha dichiarato il mental coach salernitano a Casa Pipol - Ma non perché si sono incontrati, più che altro per l’omissione di quello che è il mondo esterno. Io vedo che è come se si stesse facendo un GF fuori, senza curarsi di quello che c’era all’esterno, come se nulla fosse successo. Forse è anche giusto che sia così perché dal momento in cui guardi in faccia la realtà di quello che è successo, da uomo, devi prendere anche delle posizioni e decisioni che ora non conviene prendere. Io vedo solo un interesse mediatico, stop.L’interesse reale può essere proprio questo: quello di portare avanti questa coppia, questa storia, fregandosene completamente di chi ha realmente al suo fianco."

Parlando di Antonella, Benincasa è sicuro che stia recitando un personaggio:

"Per me tutto quello che sta facendo Antonella, quando succede qualcosa, è sempre vittimismo mediatico. Tutte cose vengono usate in quel momento per una clip, per approfittare della situazione e fare vittimismo. Perché è un qualcosa che ti porta avanti. Il fatto di addossarsi le colpe, lei già lo sa che alla gente anche questo provoca interesse emotivo, lei lo sa. Lei sta giocando sull’emotività del pubblico. Mi mandano video continuamente di Antonella… Mi credi che non so quanti aneddoti, quante bugie dice Antonella in quella Casa? E’ una cosa allucinante. Per me lei è Antonella personaggio lì dentro, non è Antonella."

E ancora:

"Antonella, non so per terze cause o cosa, sta omettendo tutto quello che c’era fuori. Perché ora sta al gran finale, ora tutto quello che farà sarà per arrivare in finale. Io vedo Antonella che si sta costruendo delle cose per arrivare in finale ma Antonella non è quella e non è quella che forse era con Edoardo. Per me lei è consapevole degli atteggiamenti, lo sai perché? Se lei fosse stata fuori, con quegli atteggiamenti, lo avrebbe mandato a quel paese. Io l’ho vista con i miei occhi in altre relazioni. A lei danno fastidio quando le urli contro, dici parolacce. Io, è brutto da dire, oggi direi che Antonella pur di restare lì dentro chiude gli occhi, basta che va avanti. Psicologicamente sicuramente non è Antonella che conosco io, lei ormai sta in questo loop."

Il reality show si concluderà tra pochi giorni, e Gianluca è sicuro, nonostante la guerra in corso con i genitori, che Antonella lo cercherà:

"Lei dovrà per forza cercarmi perché, a differenza da quanto non sanno i genitori, ci sono molti interessi che ci hanno legato. Abbiamo degli interessi in comune, avevamo degli interessi in comune, delle cose che c’eravamo detti e su cui dobbiamo mettere un punto. Addirittura ho la roba mia a casa sua, quindi un contatto obbligatoriamente deve succedere, anche tramite terzi. E poi deve mettere anche a posto questa situazione con il padre. Questa situazione chi la metterà a posto sarà Antonella.

