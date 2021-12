Grande Fratello Vip, parla Alex Belli: ''Con Soleil Sorge sono uscito dal binario. Sotto le coperte…''

Gossip TV

Alex Belli svela tutti i retroscena della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e fa luce sul rapporto con Soleil Sorge.

Protagonista chiacchieratissimo della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli continua a monopolizzare l’attenzione del pubblico anche dopo la squalifica e il conseguente addio a Cinecittà. Dopo essersi confrontato a più riprese con Soleil Sorge, delusa dal comportamento dell’attore, e aver trovato il perdono della compagna Delia Duran, Belli parla a cuore aperto della sua esperienza e del triangolo pericoloso che l’ha travolto negli ultimi mesi.

GF Vip, Alex Belli: tutta la verità su Soleil Sorge

Alex Belli è uno degli uomini più criticati e chiacchierati del Bel Paese, dopo i colpi di scena che è riuscito a regalare al pubblico della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore si è reso protagonista di un angolo ad alto tasso erotico, legandosi a Soleil Sorge in un’amicizia che sapeva molto di flirt. Delia Duran, compagna di Belli, non ha gradito lo spettacolo offerto dai due gieffini e, dopo mesi di sopportazione, si è presentata in Casa per annunciare ad Alex la scelta di mettere fine alla loro relazione. Squalificato per aver deciso di seguire Delia, violando le norme della quarantena, l’attore continua ad essere un grande protagonista anche dallo studio, tanto che alcuni concorrenti si sono mostrati insofferenti nei confronti di Alex e Soleil, sui quali spesso sono incentrate intere puntate. Nel frattempo, Belli ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, mettendo in chiaro la verità sul rapporto con Sorge.

“Ci siamo detti cose importanti per settimane, ma non c’era nessuna promessa, nessun finale diverso da questo. Ho detto in tutti i modi che sarei uscito prima e che sarei tornato da Delia, ma Sole è fatta così, crede solo a quello che vuole vedere lei. E anche lei fuori ha il suo “superman” che la aspetta […] Non sono uno che chiacchiera, ma ha ragione Sole a dire che è successo di più fuori dalle coperte, e sono cose che avete visto e sentito tutti. […] Se Soleil si è mai sbilanciata sul nostro futuro? Solo quando mi ha cantato “non lasciarmi andar via” di Vasco. Ma capisco che lei voglia farsi i suoi mondi, imporre il suo racconto, i nostri scontri sono partite infinite. La psicologa del GfVip ci diceva: “Voi due siete caratteri forti, uno tira la trappola all’altro, e ognuno a turno cede”.

Grande Fratello Vip, Alex Belli: "L'ultimo bacio con Soleil era vero"

Belli confessa che, dopo essersi accorto che la loro amicizia stava per prendere una strada diversa, costellata dalla passione e dall’attrazione fisica, ha deciso di prendere le distanze per non perdere Delia. “Mi sono fermato perché, come succede nella vita, l’amicizia fra uomo e donna è possibile ma, nel nostro caso, complice quella situazione irreale e forzata di reclusione, siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale. Siccome siamo grandi, puoi cedere, ma devi essere consapevole che la vita reale è più importante e l’unica cosa che devi fare è andartene via […] Quando ho sentito il mio assistente di studio che mi ha detto: “Delia sta male, è dimagrita. Ha cominciato a prendere la cosa in un altro verso”, ho comunicato a Sole che sarei uscito, e lei è entrata in crisi”, ha ammesso Belli, sul quale si è sbilanciata anche Katia.

Infine, parlando dell’ultimo bacio che Soleil ha dato a Belli, l’attore ha ammesso: “Era il bacio più vero di tutti, era quello dell’addio”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.