Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: "Sto impazzendo, non ce la faccio più"

Il giovane romano intervistato dal settimanale Novella

Paolo Ciavarro, uno dei grandi protagonisti nonché finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip , ha rilasciato un’intervista a 'Novella', raccontando di come sta vivendo la quarantena e come sta affrontando la lontananza da Clizia Incorvaia, l'ex gieffina che ha conosciuto e di cui si è innamorato all'interno della Casa.

Gf Vip, Paolo Ciavarro: "Sto impazzendo non ce la faccio più"

"Sembra un film - ha dichiarato il giovane romano - ci innamoriamo, ci separano, quando potremmo vederci, fuori c’è un blocco mai capitato nella storia. Tutto rema contro, ma ce la faremo, supereremo tutto e ci vivremo io e Clizia."

Paolo e Clizia, si trovandosi in due regioni diverse, non si vedono da quasi tre mesi. A tal proposito, il figlio di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro, ha confessato: "Sto impazzendo non ce la faccio più, qualcuno mi aiuti perché non resisto, davvero. Non resisto in genere, perché tra Gf Vip e lockdown sono più di 110 giorni che sono chiuso in una casa. E non resisto perché voglio vedere Clizia, appena posso corro da lei. […] Ho una voglia matta di viverla, di vivere Clizia, il rapporto con lei. Stiamo sempre al telefono. Sempre. Passiamo le ore. Videoaperitivi, chiamate, soprattutto la notte. […] Di notte i ritmi sono più tranquilli. Parliamo, abbiamo voglia di raccontarci, conoscerci. Ci punzecchiamo, ci divertiamo, io la sfotto in continuazione. Sono felice. Più che felice con lei."

L'ex gieffieno ha dichiarato poi cosa l'ha colpito della bella influencer siciliana: "Il carattere forte, sa affrontare le situazioni, è curiosa, la curiosità è sinonimo di intelligenza. E’ colta. E’ dolce."

Paolo ha infine raccontato come trascorre queste giornate: "Mi alzo, faccio colazione, parlo al telefono con Clizia, cucino a pranzo, parlo al telefono con Clizia, poi parlo con qualche amico, videoaperitivi con Clizia, cena con mamma, telefono con Clizia. Ogni tanto nei videoaperitici con Clizia fa incursioni anche mia madre, va benissimo così. […] Sembro tornato a 15 anni, è tutto un “passa l’aspirapolvere”, “metti a posto questo”, “metti a posto quello”. Però cucino, sono più bravo di mamma: carbonara, fritti, dolci, faccio tutto io. Questa è un’altra cosa che mi fa ridere un sacco di Clizia. […] Posta spesso foto in cui lei cucina, ma la cucina non è il suo, è tremenda. Appena posso, scappo da lei, non ce la faccio più."