Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro rivela: "Alfonso Signorini mi ha protetto"

L'ex gieffino si lascia andare a una rivelazione inaspettata.

Paolo Ciavarro è stato uno dei concorrenti più apprezzati della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da Chi, l'ex gieffino, dopo aver parlato della sua esperienza nella Casa, ci ha tenuto a fare i complimenti ad Alfonso Signorini per come ha gestito l’emergenza sanitaria da Coronavirus in cui ci troviamo e che ha investito, inevitabilmente, anche il reality show di Canale 5.

La rivelazione di Paolo Ciavarro

"Alfonso è stato fantastico, ha gestito in maniera esemplare tutto ciò che è successo, è un ottimo professionista ha una grandissima empatia, con lui mi sono sentito protetto" ha rivelato Paolo al settimanale diretto proprio da Signorini. Il secondo finalista del Grande Fratello Vip non poteva non parlare di Clizia Incorvaia: "Sto impazzendo, quando sento la sua mancanza la chiamo al telefono. [...] Una volta uscito ho visto tante foto e video di noi due, è stato molto strano ma mi ha fatto piacere".

Paolo e Clizia si sono conosciuti e innamorati nella famosa Casa di Cinecittà ma una volta usciti non hanno più potuto vedersi. L’ex moglie di Francesco Sarcina, infatti, sta passando la quarantena in Sicilia mentre il ragazzo a Roma insieme alla madre Eleonora Giorgi. Insomma, entrambi aspettano che passi l’emergenza sanitaria per potersi finalmente rivedere.

Per quanto riguarda, invece, il suo futuro professionale dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Ciavarro ha confessato: "Mi auguro di poter continuare a lavorare in televisione ma, adesso, studierò recitazione perché vorrei fare l’attore e da sempre il mio sogno".

