Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, le prime foto insieme

Gossip TV

I due ex gieffini si sono finalmente ritrovati.

Nonostante il polverone mediatico che si è scatenato di recente su di loro, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, in barba alle crtiche, hanno postato contemporaneamente due foto che li ritraggono felicemente insieme. Sono le prime immagini della coppia dopo quasi tre mesi di lontananza forzata. Clizia dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip era infatti tornata in Sicilia mentre Paolo, finalista dell'edizione, ha trascorso la quarantena nella casa della madre Eleonora Giorgi a Roma. Partito di recente per il territorio siculo, il giovane romano aveva annunciato raggiante che presto avrebbe potuto rivedere la sua dolce metà.

Ciavarro ha accompagnato lo scatto con un cuore blu mentre Clizia ha postato l'immagine di un bacio con la didascalia 3151, il numero (approssimativo) dei baci che la bella siciliana si è scambiara con l'ex gieffino. Sullo sfondo appaiano splendidi scorsi della Sicilia e la coppia sembra più felice che mai. "Per Cliza ho provato cose che non ho mai provato per nessuna" , ha ammesso di recente il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi mentre l'ex moglie di Sarcina ha dichiarato "Il mio cuore è tornato a battere grazie a Paolo".

Nel prossimo numero del settimanale Chi, ci sarà un intero servizio dedicato ai due ex gieffini, la coppia più amata della quarta edizione del Gf Vip.