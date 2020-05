Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro a Pomeriggio Cinque: "Finalmente rivedo Clizia Incorvaia"

Gossip TV

Il giovane romano ha raggiunto la Sicilia e presto potrà riabbracciare la sua dolce metà.

"In questo momento mi trovo in Sicilia ma non sono con Clizia, devo fare alcuni giorni di quarantena prima di vederla. La rivedrò il 24 maggio" , queste le parole di Paolo Ciavarro in collegamento a Pomeriggio 5.

Gf Vip, Paolo Ciavarro a Pomeriggio Cinque: "Finalmente rivedo Clizia Incorvaia"

Il giovane romano, dopo quasi tre mesi di lontananza forzata, potrà finalmente riabbracciare la sua dolce metà. Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, creando anche qualche polemica. Sui social, infatti, molti si sono domandati come mai il giovane romano abbia potuto raggiungere un'altra regione per via delle attuali disposizioni governative in corso ma, ciò che è certo, è che l'ex gieffino starà in quarantena anche in Sicilia.

Paolo ha comunque annunciato un data precisa in cui raggiungerà la bella influencer, domenica 24 maggio, giorno, peraltro, della messa in onda di 'Live - Non è la D'urso' e siamo pronti a scommettere che il talk show di Barbara D'Urso testimonierà l'attesissimo incontro tra i due ex gieffini. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro e finalista del Grande Fratello, durante il collegamento con Pomeriggio 5 ha ribadito che i giorni di distanza da Clizia hanno rafforzato il loro rapporto unendoli ancora di più.