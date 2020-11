Grande Fratello Vip: Paolo Brosio ha bestemmiato? Ecco cosa ha detto nella Casa

Gossip TV

Brosio a rischio squalifica, ecco cosa ha detto il giornalista nella Casa del Grande Fratello Vip.

A poco più di 24 ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Paolo Brosio ha già fatto una serie di scivoloni che potrebbero costargli la partecipazione al programma. Non solo ha rivelato agli altri concorrenti informazioni da fuori la Casa, ma si sarebbe persino lasciato scappare una dura affermazione.

Paolo Brosio ha bestemmiato al Gf Vip?

Brosio è entrato nella casa del Grande Fratello Vip solo venerdì sera ma potrebbe già essere squalificato. Il giornalista non solo avrebbe spoilerato ai concorrenti alcune informazioni sul programma e su temi di attualità di cui non avrebbe dovuto parlare, ma ha utilizzato anche un'esclamazione che potrebbe costargli caro.

Il giornalista, in camera per sistemare le sue cose, si è rivolto ad Enock Barwuah affermando: "Che casino! Io la mattina devo prendere le pillole e non vedo un ca**o, butto giù di tutto. Un giorno o l'altro mi ritrovi verde come te ieri Dio bo**. Oh Enoch, te ieri eri da film americano!". Gli altri concorrenti hanno fatto finta di nulla, ma alla regia non è affatto scappata la frase incriminata. Paolo, in realtà, è molto religioso e probabilmente anche per lui si tratta di uno slang dialettale. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti?

Leggi anche Elisabetta Gregoraci abbandona il Gf Vip per colpa di Paolo Brosio?

Un’affermazione, sebbene inserita in discorsi goliardici, che potrebbe costargli la squalifica. Non è la prima volta che succede al Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa, infatti, l'influencer Denis Dosio è stato espulso dal gioco per aver pronunciato quella stessa espressione. Se il metro di giudizio è identico, per Brosio l'eliminazione dal gioco sarà inevitabile.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.