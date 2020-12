Gossip TV

Paolo Brosio, ospite del salotto di Pomeriggio 5 dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, interrompe Barbara d'Urso e manda la presentatrice su tutte le furie.

Paolo Brosio diventa una furia quando si parla di argomenti religiosi. L’ex inquilino del Grande Fratello Vip, ospite nel salotto di Pomeriggio 5, si scalda parecchio parlando della possibilità di comunicare con i defunti, suscitando la forte reazione di Barbara d’Urso che lo zittisce in diretta.

Grande Fratello Vip, la gaffe di Paolo Brosio a Pomeriggio 5

Il percorso di Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip è stato breve e caratterizzato dalle molteplici polemiche, per le frasi infelici che il giornalista si è lasciato scappare davanti alle telecamere. Punito dai telespettatori per la sua leggerezza, Brosio è stato eliminato dopo pochi giorni ed è tornato alla vita reale sommerso dalle critiche. A peggiorare la situazione c’è il presunto tradimento della giovanissima fidanzata (ventenne) Maria Laura Vitis che è stata avvistata in compagnia di un altro uomo mentre Brosio si trovava recluso prima in ospedale, per aver contratto il Covid, poi nella Casa più spiata d’Italia. Paolo non si arrende e cavalca l’onda del successo presentandosi nei salotti televisivi in veste di opinionista.

Barbara d'Urso zittisce Paolo Brosio a Pomeriggio 5

Ospite della nuova Puntata di Pomeriggio 5, l’ex gieffino si è trovato al centro di un dibattito sulla possibilità di comunicare con i defunti. Il giornalista, che è un fervente cristiano, non crede che questo sia possibile dal momento che uno spirito può dare un segno ma non comunicare. In questo caso, secondo Brosio, si rischia di cadere nell’ingannevole messaggio del Maligno. La d’Urso, invece, è di tutt’altro avviso e trova che se il medium non chiede soldi e non prende in giro le persone in lutto, poter avere un messaggio dai nostri cari è qualcosa di gradito che può anche aiutare ad elaborare un lutto. Quando Brosio ha iniziato ad inserirsi nella conversazione, infervorato dall’argomento, Barbara lo ha bruscamente interrotto e ha commentato: “Non mi interrompere Paolo sto dicendo una cosa personale. Non è garbato che tu mi stia interrompendo in una cosa mia così personale”. Il giornalista, rendendosi conto della gaffe, ha provato a mantenere la calma per poi tornare a sovrapporsi al dibattito con ferma sicurezza.

