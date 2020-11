Grande Fratello Vip, Paolo Brosio amante e Traditore? Il durissimo Confronto a Live-Non è la d'Urso

Gossip TV

Paolo Brosio affronta le cinque sfera a Live-Non è la d'Urso e per il concorrente del Grande Fratello Vip non si mette bene, tra amori e tradimenti.

Paolo Brosio contro tutti nello studio di Live-Non è la d’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha affrontato le cinque sfere nel salotto di Barbara d’Urso, per poi parlare della relazione con la giovanissima Maria Laura e affrontare Mila Suarez, che ha fatto rivelazioni shock sul presunto tradimento del giornalista.

Gf Vip, Paolo Brosio in difficoltà a Live-Non è la d'Urso

Paolo Brosio nel caos dopo il Grande Fratello Vip. Il giornalista più ‘fedele’ del panorama italiano è entrato in Casa dopo una lunga degenza in ospedale, a causa del Covid. Dopo tanta attesa, Brosio ha fatto il suo ingresso nel reality show di Canale5 ed è finito al centro delle polemiche per aver fatto qualche rivelazione di troppo ai concorrenti della Casa. Punito da Alfonso Signorini, furioso per il modo in cui Paolo ha spettacolarizzato la sua fede nel cattolicesimo, il gieffino è finito al televoto ed è risultato essere il meno votato dal pubblico a casa. L’avventura del giornalista al Gf è durata neppure una settimana, ma non per questo il concorrente ha acceso poche polemiche. Dopo l’eliminazione, Paolo è stato ospite a Live-Non è la d’Urso dove ha affrontato le cinque sfere. Gli opinionisti di Barbara d’Urso hanno attaccato senza esclusione di colpi, affermando che Brosio ha sfruttato la sua fede e ha cercato di creare un gruppo religioso in un reality che dovrebbe intrattenere il pubblico, non educarlo alla religione. Nel frattempo, a far discutere, c’è anche il racconto della nuova fidanzata 20enne del giornalista che ha raccontato la sua storia d’amore con Paolo, interrotta dall’ingresso di lui al Gf.

Gf Vip, Maria Laura De Vittis scagiona Paolo Brosio a Live-Non è la d'Urso

La ragazza, che si chiama Maria Laura De Vittis, ha raccontato alla presentatrice partenopea di aver conosciuto Brosio al mare e che tra loro è scattato il colpo di fulmine. La storia potrebbe essere a lieto fine, non fosse che Mila Suarez ha ammesso di aver ricevuto delle avances dall’ex gieffino proprio quando lui si era appena fidanzato con Maria Laura. Il triangolo no e la giovanissima ha le idee chiare sulla Suarez: la showgirl sta ricamando su uno scambio di messaggi innocente, per poter tornare ad avere i suoi 5 minuti di gloria. Brosio sembra sollevato per la reazione della De Vittis, nonostante la Suarez continui ad assicurare che il giornalista non ha mai menzionato l’esistenza di una fidanzata e ha cercato di tradire deliberatamente. Tra una critica e l’altra, Paolo sembra essersela cavata piuttosto bene e la sua breve permanenza in Casa ha segnato indelebilmente la quinta edizione del Gf, con la benedizione delle alte sfere.

