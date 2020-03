Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: "Zequila si merita la finale per quanto gioca sporco"

Gossip TV

L'influencer commenta il comportamento dell'attore.

Paola Di Benedetto e Antonio Zequila ai ferri corti. La bella modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, a distanza di alcuni giorni dalla puntata del Grande Fratello Vip, è infatti tornata a criticare pesantemente l'attore.

Paola Di Benedetto ancora contro Antonio Zequila

Parlando in cucina con Andrea Denver, Paola non ha perso occasione di criticare il comportamento assunto da Zequila nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip: "Mi fa piacere che tu ora abbia capito. Io non voglio fare la guerra. Io e Antonio bbiamo litigato è vero, non ci parliamo più ma pazienza. Non ce l'ho con lui. Non lo voglio fuori. Va bene così". "Io mi chiedo la logica" ha prontamente replicato il modello veronese.

La Di Benedetto ha poi continuato commentando le uscite infelici di Zequila: "Si deve rendere conto delle sue uscite fuori luogo. Ma soprattutto deve capire che non è il centro del mondo. Lui poi gioca...hai capito la differenza tra lui e Patrick? Antonio ha ritrascinato con lui una con cui avrebbe vinto al televoto. Se non vuol dire giocare questo. Lui infatti se la merita la finale per come gioca sporco".

Nella discussione è poi intervenuto Patrick che ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a portare Zequila al televoto con lui e Paolo Ciavarro: "Ma tanto è finito il gioco. L'intenzione mia era quella di dargli una svegliata. Leader sveglia! Non voglio mica che esca. Mi dispiace". "Hai detto bene...è finita" ha aggiunto Paola.

Leggi anche Patrick Pugliese sotto accusa al Gf Vip

L'appuntamento con la semifinale del Grande Fratello Vip è per mercoledì 1 aprile 2020, in prima serata su Canale 5. Chi, oltre a Sossio Aruta e Aristide Malnati, saranno i finalisti di questa edizione?

Grande Fratello Vip: tutti i 19 concorrenti della quarta edizione

Grande Fratello Vip, diretta e daytime quando e dove vedere il reality