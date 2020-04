Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto riceve una sorpresa da Federico Rossi, video

Gossip TV

Il cantante: "Nulla potrà mai separarci".

Paola Di Benedetto è la terza finalista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Federico Rossi ha battuto al televoto Licia Nunez e Antonella Elia coronando il suo sogno, ovvero quello di andare in finale.

Il dolce messaggio di Federico Rossi per la sua amata Paola Di Benedetto

Una semifinale ricca di emozioni per Paola che, dopo essere stata proclamata finalista del Grande Fratello Vip, ha ricevuto una romantica sorpresa da parte del suo fidanzato Federico. Il giovane cantante le ha inviato un video messaggio in cui le ha ribadito tutto il suo amore e soprattutto la mancanza provata in questi mesi senza lei: "Ciao Paola siamo arrivati quasi alla fine di questo percorso. Dico siamo perchè è come se avessi vissuto questa esperienza insieme a te. Mi ricordo quando ti ho accompagnato in stazione quel lontano 16 gennaio...mi sei mancata tanto, mi è mancato il tuo profumo, le nostre risate e il tempo passato insieme. È stata dura però mi sono sempre aggrappato al pensiero di quanto bello saprebbe stato quando ci saremo rivisti, anche vivere le piccole cose. Siamo sempre stati come Cip e Ciop, inseparabili. Ne abbiamo visssute tante, sia cose positive che negative...mi sei rimasta accanto quando nessuno altro lo avrebbe fatto. Avrai sempre un posto nel mio cuore. Ti prometto che dopo questa esperienza non ci sarà nulla che potrà tenerci divisi per così tanto tempo".

Fede ha concluso affermando: "Mi scende un pò di tristezza solo a pensare che il mondo che hai lasciato il giorno del tuo ingresso non sarà lo stesso che vedrai una volta uscita da lì. Pensare di non riuscire a vederti dopo tre mesi fa male, ma poi penso che andrà tutto bene, perché andrà tutto bene. Ti amo tanto. Un bacio, ciao amore".

"Ma quanto è bello Alfonso, è ancora più bello" ha esclamato Paola emozionata. "L'ho tenuto d'occhio per questo periodo", ha scherzato Alfonso Signorini. Ricordiamo che la finale del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 8 aprile 2020, in prima serata su Canale 5.

