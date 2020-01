Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto in crisi: Federico Rossi rompe il silenzio sui social

Gossip TV

Il cantante del duo Benji e Fede scrive alla gieffina: "Ti aspetto".

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La bella influencer è attualmente fidanzata con Federico Rossi, il cantante del celebre duo Benji e Fede. I due stanno insieme ormai da diverso tempo e, nonostante gli alti e bassi, adesso sembrano davvero felici e innamorati.

La dedica d'amore di Federico Rossi alla sua amata Paola Di Benedetto

Paola si sta godendo il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip ma anche lei, come tanti altri concorrenti, nelle ultime ore ha avuto un momento di cedimento. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin, infatti, sente molto la mancanza della sua famiglia e del suo fidanzato Federico. Proprio quest'ultimo, vedendola triste e malinconica, ha deciso di dedicarle delle dolci parole d'amore su Instagram: "Mi manchi anche tu piccolo baco da seta…Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te".

Chi credeva che il giovane cantante del duo musicale Benji e Fede si fosse già dimenticato della Di Benedetto dovrà quindi ricredersi! Chissà se questo dolce messaggio arriverà alla ragazza nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini.

Intanto Paola, parlando con Carlotta Maggiorana, si è lasciata andare a delle confessioni relative alla sua relazione rivelando anche il grande desiderio di sua madre: "Mia madre mi dice sempre che vorrebbe diventare nonna io però non mi sento pronta, anche il matrimonio mi spaventa".

