Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto fa una rivelazione su Federico Rossi: lui sparisce dai social

Gossip TV

Paola Di Bendetto parla di convivenza con Federico Rossi : "Dividiamo l’affitto che è sempre meglio e proviamo a farlo"

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da circa un mese e Paola Di Benetto sembra essere riuscita a trovare il suo equilibrio tra le mura di Cinecittà. La nota influencer ha più volte raccontato della sua storia d'amore con Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede, di cui sente molto la lontananza. L'ex naufraga si è lasciata andare ad una conversazione molto personale con Aristide Malnati e Barbara Alberti, raccontando alcuni particolari inediti della sua storia d'amore.

La Di Benedetto ha raccontato:"Stavo andando a fare un evento nelle Marche, un estate di due anni fa, e allora sentivo alla radio una canzone che aveva fatto lui che andava moltissimo, solo che non sapevo loro chi fossero come cantanti e allora sono andata a cercarli su internet e ho visto che erano Benji e Fede, in due. “Chi è quello che canta?” Perché sono in due, uno che suona la chitarra e uno che canta. Allora son andata a cercarlo su Instagram. Sai che c’è la foto profilo? Ho detto: “Ma io questo ragazzo l’ho già visto…“. E mi ricordavo che lui in precedenza mi aveva già scritto un messaggio, solo che nella chat era sparito, non lo vedevo più. Allora, gli ho scritto io un messaggio perché non mi faccio troppi problemi. Se capita quella volta che qualcuno mi piace io mi butto: non me ne frega niente. Gli ho detto: “E’ da tutto il giorno che mi tenete compagnia in macchina con le vostre canzoni, come stai“. Mi ha risposto subito: “Spero di esser stato un buon compagno di viaggio… comunque piacere sono Federico".

La gieffina ha poi continuato spiegando le dinamiche che hanno portato al loro primo appuntamento: "Da lì a poco lui doveva cominciare le prove per il tour estivo e le prove le faceva in uno studio a Milano vicino a casa mia…- ha spiegato Paola - Uniamo le due cose: incontriamoci. Prima uscita, seconda uscita, terza uscita, fino a quando – tra l’altro questa cosa mi fa molto ridere perché vedi i destini che si incrociano – ero a Cortina al “Chi summer tour” che lo organizzava Alfonso. Alfonso mi prende e mi fa: “ Ti volevo dire che ho delle foto tue con Federico di Benji e Fede e usciranno tra poco“. Noi non avevamo ancora detto niente perché comunque sia sai vuoi essere anche un minimo sicuro poi lui comunque sia ha un seguito di ragazze molto giovani che sono molto affezionate, quindi sai uno ci pensa bene: vuoi essere sicuro. Niente, lui pubblica queste foto e succede il finimondo. Eccoci: la Di Benedetto con Federico di Benji e Fede. E’ stato mediaticamente una cosa proprio fortissima. Tanto che poi noi da lì lui […] andiamo a Santorini per quattro/cinque giorni […]. Eh niente da lì stiamo insieme da un anno e mezzo, che non è tanto però non è neanche poco considerato comunque l’età che abbiamo, considerato che siamo sempre in giro. Siamo bravi proprio anche a coordinarci con la vita di tutti i giorni. Quando io posso vado a Modena, quando lui può mi raggiunge a Milano, poi quando possiamo andiamo via".

Paola ha anche fatto una rivelazione molto importante sul futuro della sua relazione con Rossi, parlando di convivenza: "Prima di entrare qua ne parlavamo e sarebbe carino dopo questa esperienza prendere un appartamento dove abitare insieme su a Milano. Anche perché comunque lui è sempre lì per lavoro, io ho la mia casa in affitto ma è piccola. E’ una casina di 50 metri quadrati in due ci stiamo stretti: è un appoggio dove butto le valigie, giusto per avere un tetto. E abbiamo detto: perché no?!. Dividiamo l’affitto che è sempre meglio e proviamo a farlo".

Nel frattempo, il web si è scatenato a causa della prolungata assenza di Federico dai social. Il comportamento del cantante e il fatto che non abbia organizzato nessuna sorpresa per la sua Paola, fanno dubitare i fan delle sue reali intenzioni.