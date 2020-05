Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto e le riflessioni sulla vittoria: "Non ho vinto nessun Nobel..."

Gossip TV

La bella influencer vicentina parla del trionfo nel reality.

A distanza di quasi due mesi dalla magica notte che ha consacrato la sua vittoria nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, la modella vicentina, Paola Di Benedetto, la più giovane vincitrice di un reality show, ha parlato della sua vittoria nel programma incitando tutti a credere sempre nei propri sogni.

Gf Vip, Paola Di Benedetto e le riflessioni sulla vittoria: "Non ho vinto nessun Nobel..."

"E'chiaro che non abbia vinto nessun premio Nobel, ma per me la cosa più importante di tutte è aver portato a casa questo risultato tenendo sempre grande fiducia in me stessa…", ha scritto l'ex Madre Natura di Ciao Darwin in un serie di Ig Stories, "Ciò per dire che se nella vita credete davvero in qualcosa, non importa quanti sacrifici la vita vi chiederà, ce la potete fare!"

"Puoi realizzare il tuo sogno…Che sia laurearti, che sia aprire la tua piccola attività, che sia fare quel viaggio pazzo in giro per il Mondo. Ragazzi la vita è una ed è un dono…E io, a modo mio, voglio lasciare il segno" ha scritto ancora la fidanzata di Federico Rossi pronta a viversi un'estate indimenticabile con ancora l'entusiasmo del suo recente trionfo al Gf Vip.