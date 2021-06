Grande Fratello Vip, Pago rompe il silenzio sulla possibile partecipazione di Miriana Trevisan al reality

Gossip TV

Pago commenta la probabile partecipazione di Miriana al Gf Vip: "Più esperta di me per quanto riguarda la televisione".

Miriana Trevisan nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip? A dire la sua sulla possibile partecipazione della showgirl al reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato Pago, cantante ed ex gieffino finito più volte al centro del gossip per la sua storia d’amore con Serena Enardu.

Miriana Trevisan nel cast del Gf Vip? Le parole di Pago

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Miriana Trevisan. A commentare la possibile partecipazione della showgirl al reality show di Canale 5 ci ha pensato Pago: "Non so se questa notizia sia vera o meno. Penso che lei sia più esperta di me per quanto riguarda la televisione. Ha trent’anni di carriera alle spalle. Non penso di poterle dare qualche suggerimento anche perché lei ha già partecipato all'”Isola dei Famosi” tanto tempo fa. Per me l’importante per affrontare quel tipo di programma è essere se stessi".

Per chi non lo sapesse, anche Pago ha partecipato al Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, il cantante ha parlato prima della sua ex moglie Miriana e poi delle sue varie esperienze televisive rivelando un retroscena: "Se non fai musica, il mondo della musica ti penalizza. Sono stato già penalizzato dopo la mia partecipazione a Music Farm che era un programma musicale. In Italia si tende a catalogare troppo gli artisti. Con il bagaglio di oggi penso che qualsiasi esperienza, compresa quella del Grande Fratello Vip, possa essere diversa. Ho affrontato tutti i programmi essendo me stesso, senza mai fingere nulla. Ognuna delle esperienze che ho fatto mi ha lasciato un segno che mi porterò dietro per sempre".

Leggi anche Gelo tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: amicizia al capolinea?

Pago ha infine rivelato che gli piacerebbe partecipare a L'Isola dei Famosi: "Ho fatto tanta TV ma devo confessarti che L’Isola dei Famosi è un programma che da sempre mi affascina. Mi piacerebbe capire quali sono i miei limiti e dove posso arrivare considerando che è un reality avventuroso. Se però la proposta non arriva non me ne faccio un problema".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.