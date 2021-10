Grande Fratello Vip, Pago ammette: ''Miriana Trevisan abituata ad avere nostro figlio lontano''

Gossip TV

Pago parla dell’avventura dell’ex moglie Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, e della reazione di figlio Nicola alla lontananza della madre.

Dopo aver fatto una bellissima sorpresa a Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex marito Pago ha parlato della nuova routine che si è stabilita con il figlio Nicola, in assenza della showgirl, e di cosa si aspetta dal percorso di Miriana.

Grande Fratello Vip, Pago fa una rivelazione su Miriana Trevisan

Pago e Miriana Trevisan vanno d’amore e d’accordo, nonostante il loro matrimonio sia finito ormai da diversi anni. Per amore del figlio Nicola, la showgirl e il cantante continuano a frequentarsi come una famiglia, dividendo il tempo da trascorrere con lui tra Roma e la Sardegna. Da quando è finita la sua storia d’amore con Serena Enardu, Pago ha deciso di lasciare la sua terra natia per trasferirsi nella Capitale, così da essere più vicino a Nicola. Il cantante è fiero del percorso che Miriana sta facendo al Grande Fratello Vip, come ha annunciato alla diretta interessata durante l’ospitata nel programma che ha fatto emozionare tutti.

Pago, tuttavia, ha raccontato al settimanale Nuovo di non essersi appassionato in particolare modo alla sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini. “Venerdì sera io e Nicola facciamo la ‘guerra’ per gestire il telecomando perché io, di tanto in tanto, voglio cambiare canale e guardare Tale e Quale Show”, ha raccontato il sardo. Miriana, sempre più vicina a Nicola Pisu, soffre la lontananza dal figlio, come tutte le madri della Casa il cui pensiero è costantemente rivolto alla prole.

A differenza di altre, tuttavia, secondo Pago, la Trevisan sarebbe abituata a non vedere Nicola per lunghi periodi. “È abituata ad avere nostro figlio lontano, come del resto lo sono io… Ormai Nicola sta con me anche per diverse settimane di seguito durante l’anno […] Spero viva questa esperienza all’insegna della spensieratezza e del divertimento”, ha ammesso Pago.

