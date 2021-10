Grande Fratello Vip, pace fatta tra Soleil Sorge e Lulù Selassié (VIDEO)

Gossip TV

Soleil Sorge dispensa consigli a Lulù Selassiè, che l’abbraccia e le chiede scusa per la loro discussione.

Torna il sereno tra due delle personalità più forti della casa del Grande Fratello Vip. Vedendo Lucrezia Hailé Selassié in difficoltà rispetto al rapporto con Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge dispensa preziosi consigli e la complicità che si crea porta le due concorrenti a fare pace, dopo le accese discussioni delle ultime settimane.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Lulù Selassiè fanno pace!

Lo scivolone a sfondo razzista di Soleil Sorge ha creato una frattura nella casa del Grande Fratello Vip. Tra coloro che si sono scagliati con più veemenza contro la bionda influencer c’è anche Lucrezia Hailé Selassié, colpita dall’accaduto in quanto vittima di discriminazioni in passato. Da quel momento, Lulù e Soleil si sono tenute a debita distanza e le principesse persiane non hanno perso occasione di parlare male della collega. Nelle ultime ore, tuttavia, Lulù ha avuto problemi ben più grandi da risolvere, essendosi accorta della distanza che Manuel Bortuzzo ha messo tra loro, e di alcune incomprensioni caratteriali che rischiano di rovinare questo giovane flirt.

Mentre Manuel dorme con l’amico Aldo Montano, rimproverando la Selssié per i suoi capricci, lei si è sfogata con Soleil. Nonostante i battibecchi feroci delle ultime settimane, la Sorge si è messa immediatamente a disposizione, dando i suoi preziosi consigli in fatto di relazioni: “È un fattore psicologico che funziona fidati… È bello avere attenzioni da una persona, soprattutto quando ti piace, però distaccati e gioca ancora. Anche se è uscito allo scoperto che siete presi l’uno dall’altra, tu gioca perché dare troppe certezze all’uomo non va bene. Sempre, ma sopratutto all’inizio di una relazione”. Lucrezia, molto attenta al discorso di Soleil, ha ammesso: “Qui è difficile, perché siamo in una convivenza forzata e in televisione, cosa che mette ansia. A me non frega nulla, invece lui è più chiuso e lo capisco”.

Dopo il confronto sul tema amoroso che tanto preoccupa la principessa, Lucrezia ha abbracciato con calore Soleil e si è scusata per i suoi modi. “Ti voglio abbracciare, ti voglio bene. Mi dispiace veramente che abbiamo litigato, soprattutto perché sei una persona con la quale ho trovato tante cose in comune. Mi dispiace veramente tanto”, ha confessato Lulù stretta nelle braccia di Soleil che ha accettato volentieri le scuse. Pace fatta e nuova alleanza in arrivo?

