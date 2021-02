Grande Fratello Vip, "Orgia con donne e uomini, se**o a tre": confessioni hot durante lo show di Tommaso Zorzi

Gossip TV

Nel corso del Late Show del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi fa qualche domanda scomoda ai Vip sulle loro esperienze sessuali.

Il Gf Vip Late Show è schizzato nella classifica di Twitter grazie alla conduzione pazzesca di Tommaso Zorzi. L’influencer milanese ha creato un format incredibile, coinvolgendo i concorrenti del Grande Fratello Vip, e ha iniziato la sua seconda Puntata con una serie di domande molto scomode sulla sfera intima, che hanno dato vita a confessioni hot del tutto inaspettate.

Grande Fratello Vip, le rivelazioni hot dei Vipponi

Tommaso Zorzi ha incantato il pubblico del Grande Fratello Vip con il suo Late Show. Il concorrente della quinta edizione del reality show di Canale5 ha iniziato la prima Puntata con un caloroso applauso a Lucas, il fratello di Dayane Mello scomparso tragicamente una settimana fa. Dopo la sigla iniziale, offerta dall’improvvisata e del tutto poco coordinata orchestra di Vipponi, Tommaso ha inviato Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò a giocare a ‘ce l’ho, manca’.

Un gioco cult che ha accompagnato moltissimi giovani durante l’adolescenza, ma che Zorzi ha pensato in chiave a luci rosse. Le due gieffina hanno pescato a caso dei bigliettini, e in caso non avessero fatto ciò che c’era scritto sopra di essi, avrebbero dovuto bere uno shot di un liquido non identificato e maleodorante. Tra le domande del presentatore ce ne sono state parecchie hot, come la domanda sul ménage à trois.

Giulia e Rosalinda sono state costretta a fare la penitenza, non avendo mai sperimentato, mentre Zorzi ha confessato di aver avuto questa esperienza e si è salvato dallo shot infernale. Tra una domanda e l’altra è emerso che Andrea Zelletta ha preso parte a più di un orgia, mentre Andrea Zenga ad un orgia con i suoi compagni di squadra e quattro donne. Insomma, una serie di rivelazioni shock sulla sessualità dei gieffini che ha fatto impazzire Twitter!

IO NON BEVO. SCUSA MAMMA, SONO UNA RAGAZZA MODERNA ⚰️⚰️⚰️ #TZLATESHOW pic.twitter.com/4U0S0W8dJG — trashtvstellare (@trashtvstellare) February 10, 2021

